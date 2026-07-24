Михаил Федоров / © Associated Press

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Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не примет никакой другой правительственной должности, кроме своей прежней. Примечательно, что ему предлагали несколько других должностей, в частности, вице-премьер-министра по вопросам оборонных инноваций.

Об этом говорится в статье Reuters.

Издание отмечает, что неожиданное увольнение Федорова вызвало необычные для военного времени протесты. На прошлой неделе тысячи демонстрантов собрались на митинги в Киеве и других городах, чтобы выразить возмущение из-за решения президента Владимира Зеленского. В частности, это заставило его заменить достаточно непопулярного главнокомандующего авторитетным младшим командиром.

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Украинский лидер заявил, что предлагал эксминистру обороны несколько других должностей. В частности, вице-премьер-министра по вопросам оборонных инноваций. В то же время, он не заметил, что повторно назначит его в Министерство обороны.

«Отказ Федорова усиливает давление на Зеленского, которому протестующие установили срок до пятницы, чтобы вернуть на должность 35-летнего министра, которому приписывают очистку министерства», — пишет Reuters.

В заявлении для журналистов Федоров отметил, что только должности президента, главнокомандующего и министра обороны могут «фактически определять ход войны».

«Ни одна другая должность не наделена реальными полномочиями для борьбы с коррупцией в сфере закупок, завершения трансформации армии, планирования и проведения асимметричных операций против врага», — сказал он.

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По словам источника, осведомленного по этому вопросу, переговоры между Зеленским и Федоровым еще продолжаются.

«Думаю, они еще поговорят», — высказался собеседник.

Организатор протеста Дмитрий Козятинский, ветеран войны, заявил, что Федоров «поступил правильно», оставшись на своем месте: «Мы обязательно должны добиться этого назначения. В Министерстве обороны должны пройти реформы!»

Протесты проходят в сложный для Украины момент: страна борется за превосходство России, но все еще сталкивается с неустанными атаками на поле боя и разрушительными авиаударами по своим городам.

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Увольнение Федорова и новые перспективы

Накануне Михаил Федоров заявил, что не рассматривает никакой другой государственной должности, кроме возвращения во главе Министерства обороны. По его словам, именно этот пост дает реальные полномочия влиять на ход войны и завершить начатые реформы.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Офисе президента готовят Федорову сверхвлиятельную должность. По информации собеседников, западные партнеры ожидают, что бывший министр согласится занять новую должность, которую неофициально называют «miltech czar».

В то же время, BBC писало, что для Федорова рассматривали несколько вариантов дальнейшей работы — не только должность советника президента или работу в ОП. Впрочем, по данным источников, близких к экс-главе Минобороны, Федоров отказался от всех предложенных должностей. Собеседники утверждают, что единственный вариант, который он готов рассматривать — возвращение на должность министра обороны.

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