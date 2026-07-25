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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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42
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В "акції за Федорова" в Польщі знайшли російський слід: українців попередили про провокації

Основні гасла заходу, анонсованого в Польщі, стосувалися «боротьби з корупцією» та майже повністю повторювали меседжі проросійських акцій.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Акції на підтримку Федорова

Акції на підтримку Федорова в Україні / © Associated Press

У Польщі під виглядом акції на підтримку колишнього міністра оборони України Михайла Федорова намагалися організувати захід із проросійськими наративами.

Про це заявила лідерка української громади в Польщі та співзасновниця громадської ініціативи «Євромайдан-Варшава» Наталія Панченко у Facebook.

За її словами, невідома особа звернулася до «Євромайдану-Варшава» з проханням поширити інформацію про нібито акцію на підтримку Федорова. Однак після ознайомлення з матеріалами з’ясувалося, що «про Федорова там не було жодного слова».

Натомість, як зазначила Панченко, основні гасла заходу стосувалися «боротьби з корупцією» та майже повністю повторювали меседжі акцій, організаторів яких раніше затримало Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) за підозрою у діяльності в інтересах Росії.

«Саме так працюють інформаційні операції. Береться тема, яка викликає емоції та довіру, а під неї непомітно підсовуються зовсім інші наративи», — наголосила активістка.

Панченко закликала українців за кордоном перевіряти організаторів акцій, їхні вимоги та гасла, перш ніж поширювати інформацію або долучатися до протестів.

«У час гібридної війни критичне мислення — це теж форма захисту. Не дозволяйте використовувати себе у російських інформаційних операціях», — заявила вона.

Нагадаємо, раніше у Польщі стався антиукраїнський інцидент, під час якого двоє польських громадян у Познані вимагали доступу до офісу, який орендує громадянка України, заявляючи, що хочуть перевірити, чи «підтримує вона Степана Бандеру». Один із чоловіків раніше проводив акції з проросійськими наративами, а кілька місяців тому його затримувало ABW за підозрою у діяльності на користь Росії.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
42
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