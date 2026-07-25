Вчені виявили загадкові випари над гробницею першого імператора: що це означає

Гробниця / © The Daily Galaxy

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Науковці отримали нові докази, які можуть підтвердити одну з найвідоміших легенд Стародавнього Китаю. Дослідження показало, що над нерозкритою гробницею першого китайського імператора Цінь Шихуана зафіксовано підвищений рівень випарів ртуті.

Про це пише Daily Galaxy.

Ще понад дві тисячі років тому історик Сима Цянь писав, що всередині підземного палацу імператора були створені цілі річки та озера з ртуті, які символізували карту Китаю.

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Протягом століть ця історія вважалася лише легендою. Тепер дослідники отримали перші атмосферні докази того, що великі запаси ртуті можуть і справді перебувати під землею.

Фахівці використали лазерну систему дистанційного зондування атмосфери, яка дозволяє визначати концентрацію ртуті в повітрі без проникнення до самої гробниці.

Під час вимірювань над мавзолеєм було зафіксовано локальні ділянки з концентрацією ртуті, що значно перевищувала природний фон. Найвищий показник становив 27 нанограмів на кубічний метр, а аномальні зони збіглися з місцями, де раніше вже виявляли підвищений вміст ртуті в ґрунті.

Мавзолей Цінь Шихуана залишається одним із найзагадковіших археологічних об’єктів світу. Його будували приблизно 38 років, залучивши, за історичними даними, близько 700 тисяч робітників. Центральна поховальна камера досі залишається недоторканою і ніколи не відкривалася археологами.

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Саме через можливу наявність великої кількості ртуті та необхідність зберегти пам’ятку від руйнування дослідники поки не наважуються розпочати розкопки центральної гробниці.

Скільки ртуті може бути всередині

За оцінками авторів дослідження, протягом понад двох тисячоліть із мавзолею в атмосферу могло потрапити приблизно одна тонна ртуті.

Втім, це може становити лише близько одного відсотка від її початкової кількості. Якщо історичні джерела правдиві, усередині гробниці й досі можуть залишатися понад 100 тонн ртуті.

Дослідники наголошують, що результати не лише підтверджують давні історичні записи, а й демонструють можливості сучасних технологій для вивчення археологічних пам’яток без їх пошкодження.

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Нагадаємо, поблизу Великої піраміди вчені виявили дві загадкові підземні аномалії. Що саме приховує пісок, поки залишається загадкою.

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