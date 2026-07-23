Михаил Драпатый: что известно о новом главнокомандующем ВСУ и почему россияне устроили истерику

Михаил Драпатый / © Associated Press

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Михаил Драпатый— новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины официально приступил к исполнению своих обязанностей. Он торжественно пообещал работать максимально ответственно и с глубоким уважением к каждому воину, защищающему Украину.

Перед его официальным назначением на эту высокую должность президент Украины в течение нескольких дней проводил серию встреч с командующими различными родами войск и высшим военным руководством страны. Владимир Зеленский поблагодарил предыдущего главнокомандующего Александра Сырского за успешную оборону Киева, молниеносные Харьковскую наступательную и Курскую операции, а также за весомый личный вклад в защиту страны.

А перед Михаилом Драпатым Глава государства поставил новые четкие задачи — в частности, коренным образом обновить стратегию защиты Украины и уверенно продолжить успешные боевые операции на фронте.

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Чем именно известен 40-летний генерал и почему в военных кругах его считают настоящей легендой — в материале корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Прорыв в Мариуполе и выход из Изваринского котла

Май 2014 года. Украинские бойцы на бронетехнике БМП на высокой скорости прорываются по улицам горящего Мариуполя через баррикады пророссийских сепаратистов. Этим легендарным механизированным прорывом лично руководит командир 72-й отдельной механизированной бригады Михаил Драпатый.

Тогда боевики захватили здание городского управления милиции и угрожали жестоко сжечь украинских правоохранителей, если те немедленно не сложат оружие. 31-летний майор Драпатый вместе со своими бойцами смело прорвался в здание и вывел окруженных силовиков к аэропорту Мариуполя. Собственно, так и начинался боевой путь будущего Главнокомандующего ВСУ.

Через три месяца фамилия Драпатого вновь оказалась в центре внимания всех выпусков новостей. Командир вместе с подчинённым подразделением попал в тяжёлое окружение в Изваринском котле на границе с Российской Федерацией. Сдаваться врагу он категорически отказался и в ходе ожесточённых боёв вывёл из ловушки 260 измученных бойцов, преодолев в тылу врага более 160 километров.

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Освобождение Херсонской области и реформы в Сухопутных войсках

Полномасштабное вторжение РФ генерал встретил, занимая должность заместителя командующего Объединенными силами ВСУ. Впоследствии, в качестве командующего оперативной группой войск «Юг», он успешно остановил активное наступление российских войск на Кривой Рог. Впоследствии Драпатый возглавил оперативную группировку войск «Херсон», которая принимала непосредственное участие в молниеносном освобождении правобережья Херсонской области.

Среди авторитетных военных экспертов Драпатого считают одним из самых способных украинских военачальников, которого регулярно отправляют спасать ситуацию на самых сложных участках фронта. Возглавляя оперативно-тактические группировки «Харьков», а позже «Луганск», он эффективно сдерживал новые наступления оккупантов.

В ноябре 2024 года Михаил Драпатый был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ. Уже тогда новый командующий публично подчеркивал острую необходимость глубоких реформ в армии.

Михаил Драпатый, Главнокомандующий ВСУ (командующий Сухопутными войсками ВСУ в 2024–2025 гг.): «Люди, современные технологии, цифровизация процессов управления — это то, что я буду последовательно внедрять. Сейчас настало время ментальных, технологических и профессиональных изменений, и они крайне необходимы для нашей общей победы».

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После серии трагических событий на полигонах во время учений Драпатый подал в отставку. Тогда в СМИ впервые заговорили о его принципиальном конфликте с Сырским, ведь генерала считали неформальным лидером оппозиции внутри военного командования. Драпатый также публично поддержал уволенного министра обороны Михаила Федорова, из-за чего рисковал получить очередное дисциплинарное взыскание.

Михаил Федоров, бывший министр обороны Украины: «Следующий пункт — это изоляция и так называемая „токсикация“ тех, кто действительно развивается. У тебя получается великолепно — Отстойник, Драпатый — третий выговор, до свидания. Извини, Драпатый, но думаю, что после этого моего выступления тебе будет уже четвёртый выговор».

Признание и паника среди вражеских пропагандистов

Михаил Драпатый — Герой Украины, кавалер ордена Богдана Хмельницкого и один из всего лишь пяти украинских военных, которые в возрасте до 40 лет дослужились до генеральских погонов во время Великой войны.

Его назначение на должность главнокомандующего ВСУ уже приветствовали глава ГУР Кирилл Буданов, дипломат и бывший главнокомандующий Валерий Залужный, а также экс-министр Михаил Федоров. Сам Михаил Драпатый искренне поблагодарил Президента за высокое доверие и пообещал работать на полную мощность.

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Тем временем российские военные корреспонденты и пропагандисты уже устроили настоящую истерику в сети. Нового главу ВСУ они считают гораздо более опасным и сильным противником, чем его предшественника, и уже открыто сетуют на грядущие тяжёлые времена для российских оккупационных войск.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ВСТРЕЧА ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА! ДРАПАТЫЙ — ГОЛОВКОМ! США БУДУТ ВЕДАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ С ЛАВРОВЫМ | ТСН 07:00 23 июля

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