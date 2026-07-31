У Держдумі РФ назвали справжню мету війни: куди прагнуть дійти окупанти

Війна Росії проти України / © ТСН

Реклама

Російський генерал і депутат Державної думи РФ Віктор Соболєв, який входить до комітету з оборони, нахабно заявив, що кінцевою метою так званої «спеціальної військової операції» є вихід російських військ до західних кордонів України.

Таку заяву російського політика поширили російські пропагандистські медіа з посиланням на його коментар News.ru.

Реклама

Соболєв цинічно стверджує, що наразі не бачить підстав для завершення повномасштабної війни проти України 2026 року.

Реклама

«Жодних передумов для завершення СВО поки що немає. Потрібно досягти цілей спеціальної військової операції. На мою думку, це вихід на західні кордони України», — заявив представник політичної еліти держави-агресорки, армія якої досі не змогла досягти відчутних успіхів на фронті.

Водночас депутат Держдуми, який, очевидно повністю відірваний від реальності на полі бою, висловив думку, що створення так званої «зони безпеки» вздовж російсько-українського кордону буде недостатньо.

Пояснюючи свою позицію, російський генерал послався на розвиток українських безпілотних технологій. За його словами, дальність дії українських дронів постійно зростає, тому «зона безпеки», як він назвав тимчасово окуповані території вздовж нинішньої лінії фронту чи державного кордону, не гарантуватиме «захисту території Росії».

Російський генерал також заявив, що у разі припинення бойових дій Росія нібито зіткнеться з «ще страшнішою і кривавішою війною», а також звинуватив європейські країни в тому, що вони «не дадуть Росії спокійно жити».

Реклама

Заяви одного з членів оборонного комітету Держдуми РФ свідчать про те, що частина кремлівської політичної еліти публічно демонструє небажання завершувати повномасштабну війну проти України, яка триває вже п’ятий рік, і продовжує декларувати максималістські територіальні цілі щодо української держави.

Нагадаємо, раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито готова припинити бойові дії, однак лише за умови виконання її вимог.

Новини партнерів