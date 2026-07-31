Санкции США против России / © ТСН

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Новый санкционный закон США имени сенатора Линдси Грэма должен жестко ударить по экономике России и энергоносителям. Однако документ скрывает две серьезные проблемы, в том числе риски новых торговых войн из-за пошлин от американского президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в статье The Washington Post под авторством колумниста и старшего научного сотрудника Совета по международным отношениям Макса Бута.

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«Я являюсь убежденным сторонником Украины и давно выступаю за усиление санкций против России. Но теперь, когда законопроект приближается к принятию, я не знаю, стоит ли радоваться или наоборот — критиковать его», — отметил Бут.

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По его словам, документ содержит немало сильных положений, однако есть и две существенные проблемы. Пока трудно однозначно сказать, преобладают ли его плюсы над недостатками.

Законопроект о санкциях США против России — что он предполагает

Автор обратил внимание, что законопроект предусматривает усиление американских санкций против «Владимира Путина, чиновников российского политического и военного руководства, олигархов, государственных предприятий и иностранных компаний, поддерживающих российскую оборонно-промышленную базу», как отмечено в пояснительной записке его авторов.

Также документ предусматривает «санкции против российских финансовых учреждений», а еще «крупнейших государственных энергетических проектов России» и «их владельцев и руководителей». Дополнительные ограничения будут распространяться и на всех, кто имеет отношение к так называемому «теневому флоту», помогающему России экспортировать энергоресурсы в обход западных санкций.

Бут также обратил внимание, что любая компания, сотрудничающая с находящейся под санкциями российской структурой, рискует быть отключенной от системы SWIFT, через которую проходит большинство международных финансовых операций.

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Он привел оценку Kyiv Post, где отмечалось: «это положение по SWIFT может сделать торговлю с Россией токсичной для многих стран и компаний, ведь любой трейдер, уличенный в нарушении санкций, рискует потерять доступ не только к американскому рынку, но и к возможности вести бизнес в любой точке мира через систему SWIFT».

Проблемы законопроекта о санкциях США против России

По мнению Бута, на первый взгляд законопроект кажется убедительным. В то же время он отметил, что Трамп уже сейчас имеет широкие полномочия для введения санкций против России, однако почти ими не пользовался из-за своего особого отношения к президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, глава 115 законопроекта позволяет главе государства приостанавливать действие каких-либо санкций, если он объяснит свое решение Конгрессу. Поэтому жесткие санкции могут быть значительно ослаблены или вообще не вступить в силу.

Еще большей проблемой автор статьи назвал главу 113, которая наделяет президента правом вводить пошлины до 100% по отношению к пяти крупнейшим импортерам российской нефти или природного газа. В то же время, для российских товаров, поставляемых в США, документ предусматривает возможность установления пошлин в размере до 500%.

Бут напомнил, что в июне крупнейшими покупателями российской сырой нефти были Китай, Индия, Турция, Евросоюз и Мьянма. Больше российского природного газа закупали ЕС, Китай, Япония, Южная Корея и Турция. Внутри Евросоюза самыми большими покупателями российского ископаемого топлива оставались Венгрия, Франция, Испания, Бельгия и Словакия.

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Все эти государства могут попасть под действие 100-процентных пошлин. В то же время Япония, Южная Корея и страны ЕС могут получить исключения, ведь законопроект предусматривает неприменение пошлин к государствам, где импорт российского газа составляет менее 15% общего российского экспорта, если они предпринимают «существенные шаги» по сокращению закупок. При этом именно администрация президента США будет определять, что считать такими «существенными шагами».

Бут также отметил, что документ разрешает, но не обязывает президента вводить 100-процентные пошлины против пяти основных стран, «способствующих обходу санкций в отношении российской нефти». Законопроект не уточняет, о каких именно государствах идет речь, однако среди возможных кандидатов называют Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Армению и Казахстан. Кроме того, Трамп стремится дополнить законопроект тарифами по Ирану, хотя США почти не импортируют товары из этой страны.

Трамп получит широкие полномочия по введению пошлин против ряда стран

По мнению автора, законопроект фактически предоставляет Трампу чрезвычайно широкие полномочия по введению масштабных пошлин против ряда стран, прежде всего Индии и Китая, если они не откажутся от закупки российских энергоносителей. В то же время такие государства вряд ли пойдут на этот шаг из-за значительной зависимости от российской энергетики, особенно после сокращения поставок нефти из Персидского залива в результате войны между США и Ираном. Бут также напомнил, что в прошлом году Трамп уже безуспешно пытался с помощью 25-процентных пошлин заставить Индию отказаться от российских энергоресурсов.

Законопроект не содержит механизмов, которые помешали бы Трампу использовать эти пошлины против перечисленных стран по другим причинам, прикрываясь законом Грэма как юридическим основанием. Это может затронуть даже союзников США в Европе и Азии.

У Трампа уже есть история введения пошлин под сомнительными предлогами. После того, как Верховный суд отменил его так называемые «пошлины Дня освобождения» в феврале, президент ввел временную 10-процентную пошлину для торговых партнеров США, обосновав это проблемами с «платежным балансом». После завершения действия этих тарифов в июле он заменил их почти аналогичными, на этот раз объяснив решение борьбой с «принудительным трудом».

Что должна изменить Палата представителей в законопроекте о санкциях

По убеждению Бута, учитывая склонность главы Белого дома разжигать дорогостоящие торговые войны без веских причин, Конгресс не должен предоставлять ему еще больше полномочий для введения масштабных пошлин. Он сравнил это с тем, чтобы дать спички поджигателю.

«Конгресс имеет четко определенные Конституцией полномочия по тарифам и должен ограничивать использование президентом этой власти, а не расширять ее. Если же закон будет принят, он лишь пополнит тарифный арсенал Трампа. И это плохая идея», — сказал эксперт по международной торговле Эдвард Олден из Council on Foreign Relations.

Именно из-за этих рисков много сенаторов-демократов не спешили поддерживать законопроект Грэмма. В конце концов, большинство из них проголосовало «за», стремясь продемонстрировать поддержку Украине. Автор статьи также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский лично лоббировал принятие этого документа.

Подытоживая, Бут подчеркнул, что поддерживает идею усиления давления на Россию, однако надеется, что Палата представителей во время рассмотрения законопроекта в сентябре внесет в него изменения: удалит положения о пошлинах и сделает другие санкции обязательными.

Кроме того, документ следует объединить с законопроектом, который поддерживает глава Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Френч Хилл, который обяжет Министерство финансов США передать Украине замороженные российские активы, находящиеся под американским контролем и, по разным оценкам, составляющие от 19 до более 50 млрд долл.

Автор публикации подчеркнул, что Конгресс не должен принимать закон с такими существенными недостатками, если их легко устранить. После изъятия положения о пошлинах Трамп может наложить на документ вето, однако в случае поддержки обновленной версии двумя третями членов обеих палат Конгресса закон все равно вступит в силу.

Напомним, Трамп предложил дополнить законопроект о санкциях против России новыми пошлинами по Ирану, что может усложнить и отсрочить принятие документа в Конгрессе. Эта инициатива вызвала обеспокоенность среди части демократов и республиканцев из-за опасений предоставить Белому дому слишком широкие полномочия по введению тарифов. Несмотря на то, что в Киеве положительно оценивают закон, ограничивающий способность РФ вести войну, окончательное принятие законопроекта из-за новых споров и процедурных задержек может растянуться до конца года.

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