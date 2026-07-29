- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 706
- Время на прочтение
- 3 мин
Зеленский убедил Вашингтон: в США заговорили о победе Украины — Politico
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом остался в приподнятом настроении и завершил поездку в Вашингтон очередной победой, пишут иностранные издания.
Президент Украины Владимир Зеленский сменил настроение в Вашингтоне. Сенаторы, присутствовавшие на закрытой встрече с украинским лидером, заявили, что ему удалось убедить США, что Киев может выиграть войну против РФ.
Об этом сообщает Politico.
Победа Зеленского в Вашингтоне
Журналисты отмечают, что Зеленский после встречи с президентом Дональдом Трампом остался в приподнятом настроении, а завершил поездку очередной победой, наблюдая, как Сенат подавляющим большинством голосов проголосовал за введение новых санкций против стран, покупающих российскую нефть.
«Голосование приближает Конгресс на один шаг к достижению главного приоритета для Зеленского и является очередным сигналом того, что судьба Киева улучшается не только на поле боя», — отметили в издании.
Сенатор Майк Раундс после встречи с президентом Украины, сенаторами и некоторыми законодателями Палаты представителей подчеркнул, что вся программа состоит в том, чтобы привести Путина за стол переговоров.
«Зеленский считал, что Путин немного больше подумает о попытке договориться об урегулировании, если санкции будут действовать. И фактически создаст большее раздражение и, как он выразился, я считаю, гневу из-за войны с русским народом», — добавил сенатор.
Зеленский подчеркнул, что санкции могут помочь закрепить успехи, которые Украина достигла в боевых действиях, и заставить Путина к мирным переговорам.
Американские законодатели поддержали стратегию Зеленского
В Politico считают, что такое предложение Зеленского оказывает влияние, и законодатели, похоже, поддержали его стратегию. Сейчас формируется консенсус по поводу того, что Украина может победить Россию в войне.
«Изменение импульса отмечено успехом, которого они достигают на поле боя», — сказал сенатор Джон Бузман (республиканец).
Голосование по санкциям также стало днем памяти покойного сенатора Линдси Грэма (республиканец от Конгресса), одного из сторонников законодательства и ключевого союзника Украины.
Зеленский присутствовал на похоронах Грэма в Вашингтоне вместе с Трампом, высокопоставленными законодателями и другими иностранными чиновниками.
Бывший чиновник администрации Трампа подчеркнул, что сейчас «властвует совсем другая атмосфера, чем год назад, с Трампом и Зеленским», потому что Украина показывает гораздо лучшие результаты в войне.
О чем говорил Зеленский на встрече в Сенате
Зеленский на двухпартийной встрече перед голосованием отметил важность введения новых санкций, которые будут влиять на ход войны.
Он также обратил внимание на несколько постоянных запросов от Украины:
лицензирование производства батарей противоракетной обороны Patriot,
обеспечение поставок ракет-перехватчиков PAC-3,
и постоянный доступ к спутниковой связи Starlink.
По словам одного из сенаторов, запросы Украины на военную технику и помощь целенаправленны, а также санкции против Москвы.
Визит Зеленского в США — последние новости
Напомним, Владимир Зеленский прибыл в США с визитом. Он встретился с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили возможность получения Украиной лицензий на производство ракет-перехватчиков для Patriot и другие оборонные инициативы и дипломатические шаги по урегулированию войны.
Также Зеленский встретился с сенаторами. На встрече с президентом Украины было более 60 сенаторов. Одной из главных тем переговоров стало усиление антибаллистической защиты Украины.