Владимир Зеленский в Конгрессе / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сменил настроение в Вашингтоне. Сенаторы, присутствовавшие на закрытой встрече с украинским лидером, заявили, что ему удалось убедить США, что Киев может выиграть войну против РФ.

Об этом сообщает Politico.

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Победа Зеленского в Вашингтоне

Журналисты отмечают, что Зеленский после встречи с президентом Дональдом Трампом остался в приподнятом настроении, а завершил поездку очередной победой, наблюдая, как Сенат подавляющим большинством голосов проголосовал за введение новых санкций против стран, покупающих российскую нефть.

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«Голосование приближает Конгресс на один шаг к достижению главного приоритета для Зеленского и является очередным сигналом того, что судьба Киева улучшается не только на поле боя», — отметили в издании.

Сенатор Майк Раундс после встречи с президентом Украины, сенаторами и некоторыми законодателями Палаты представителей подчеркнул, что вся программа состоит в том, чтобы привести Путина за стол переговоров.

«Зеленский считал, что Путин немного больше подумает о попытке договориться об урегулировании, если санкции будут действовать. И фактически создаст большее раздражение и, как он выразился, я считаю, гневу из-за войны с русским народом», — добавил сенатор.

Зеленский подчеркнул, что санкции могут помочь закрепить успехи, которые Украина достигла в боевых действиях, и заставить Путина к мирным переговорам.

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Американские законодатели поддержали стратегию Зеленского

В Politico считают, что такое предложение Зеленского оказывает влияние, и законодатели, похоже, поддержали его стратегию. Сейчас формируется консенсус по поводу того, что Украина может победить Россию в войне.

«Изменение импульса отмечено успехом, которого они достигают на поле боя», — сказал сенатор Джон Бузман (республиканец).

Голосование по санкциям также стало днем ​​памяти покойного сенатора Линдси Грэма (республиканец от Конгресса), одного из сторонников законодательства и ключевого союзника Украины.

Зеленский присутствовал на похоронах Грэма в Вашингтоне вместе с Трампом, высокопоставленными законодателями и другими иностранными чиновниками.

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Бывший чиновник администрации Трампа подчеркнул, что сейчас «властвует совсем другая атмосфера, чем год назад, с Трампом и Зеленским», потому что Украина показывает гораздо лучшие результаты в войне.

О чем говорил Зеленский на встрече в Сенате

Зеленский на двухпартийной встрече перед голосованием отметил важность введения новых санкций, которые будут влиять на ход войны.

Он также обратил внимание на несколько постоянных запросов от Украины:

лицензирование производства батарей противоракетной обороны Patriot,

обеспечение поставок ракет-перехватчиков PAC-3,

и постоянный доступ к спутниковой связи Starlink.

По словам одного из сенаторов, запросы Украины на военную технику и помощь целенаправленны, а также санкции против Москвы.

Визит Зеленского в США — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в США с визитом. Он встретился с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили возможность получения Украиной лицензий на производство ракет-перехватчиков для Patriot и другие оборонные инициативы и дипломатические шаги по урегулированию войны.

Также Зеленский встретился с сенаторами. На встрече с президентом Украины было более 60 сенаторов. Одной из главных тем переговоров стало усиление антибаллистической защиты Украины.

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