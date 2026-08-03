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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

У Харкові російський дрон влучив в АЗС: спалахнула пожежа

У Київському районі Харкова російський ударний безпілотник влучив в автозаправну станцію, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У Київському районі Харкова ворожий ударний безпілотник поцілив в автозаправну станцію.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Унаслідок влучання на території АЗС виникла пожежа. На місці працюють рятувальники та інші профільні служби. Інших подробиць щодо наслідків атаки наразі не повідомляють.

Нагадаємо, що Харків готують до нової загрози: навколо міста хочуть створити антидроновий "купол"

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
26
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