У Харкові російський дрон влучив в АЗС: спалахнула пожежа

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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У Київському районі Харкова ворожий ударний безпілотник поцілив в автозаправну станцію.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Унаслідок влучання на території АЗС виникла пожежа. На місці працюють рятувальники та інші профільні служби. Інших подробиць щодо наслідків атаки наразі не повідомляють.

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Нагадаємо, що Харків готують до нової загрози: навколо міста хочуть створити антидроновий "купол"

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