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У Харкові російський дрон влучив в АЗС: спалахнула пожежа
У Київському районі Харкова російський ударний безпілотник влучив в автозаправну станцію, внаслідок чого спалахнула пожежа.
У Київському районі Харкова ворожий ударний безпілотник поцілив в автозаправну станцію.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Унаслідок влучання на території АЗС виникла пожежа. На місці працюють рятувальники та інші профільні служби. Інших подробиць щодо наслідків атаки наразі не повідомляють.
Нагадаємо, що Харків готують до нової загрози: навколо міста хочуть створити антидроновий "купол"
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