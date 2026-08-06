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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не интересуются чужой личной жизнью

Интерес к чужой личной жизни — особенно если нас о нем не просят — должно быть категорическим табу.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Увы, понимают это далеко не все — многим подобное поведение доставляет настоящее удовольствие, но, к счастью, есть и те, кого интересуют только собственные реалии — до других им в этом смысле дела нет.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не лезут в чужую жизнь.

Водолей

Водолеям зачастую даже до собственной жизни дела нет, о чужой тут говорить не приходится. Как правило, они заняты творчеством, с точки зрения которого решают вопросы во всех сферах жизни, а позиция «любопытной Варвары» в такой жизненный подход е вписывается — она будет отвлекать их от креативной деятельности.

Козерог

Козероги, как представители самого трудолюбивого знака Зодиака, работой — как профессиональной, так и домашней — заняты по определению. Интерес они, как правило, проявляют в отношении новых знаний, которые в состоянии помочь им в решении важных рабочих задач, а подглядывание в замочную скважину таковым не является.

Стрелец

Стрельцы настолько заняты собственной личной жизнью, что до чужой у них, как говорится, руки не доходят. Романы у представителей этого знака — один ярче другого — сменяют друг друга, куда втиснуть подробности чужих встреч и расставаний, совершенно непонятно, поэтому они этого и не делают, наслаждаясь подробностями собственной.

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