Весь город искал "снежного человека": полицейские рассказали о самом странном вызове 911

Мужчина в костюме снежного человека заставил полицию искать легендарное существо / © Facebook

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Американские правоохранители получили огромное количество звонков на линию 911 из-за загадочного мохнатого существа, свободно разгуливавшего по городу Дамарискотта в штате Мэн. Обеспокоенные граждане заявляли о встрече с так называемым «снежным человеком», что заставило полицейских немедленно выехать на проверку.

О результатах этого курьезного поиска сообщает UNILAD.

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Сообщение о снежном человеке

Загадочную фигуру заметили прямо на главной улице города, а впоследствии она даже появилась возле местной школы во время утреннего подвоза детей. Часть прохожих изрядно испугалась и вызвала копов, в то время как другие начали останавливаться ради общих фотографий.

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«Идя по главной улице, он, безусловно, привлек к себе внимание», — подтвердил начальник полиции Эрик Джозефсон.

Начальник участка отметил, что люди очень активно фотографировали мистического персонажа. Интересные горожане продолжали делать снимки даже в тот момент, когда полицейский подошел к существу для серьезного разговора.

Расследование загадочного инцидента

Прибыв на место происшествия, офицер выяснил, что по улицам бродил обычный мужчина в очень убедительном и реалистичном костюме. Поскольку шутник вел себя адекватно и с пониманием выслушал замечания, правоохранители решили не предъявлять ему никаких уголовных обвинений.

«Офицер Смит описал их взаимодействие как отличный разговор и признал его очень интересным», — рассказал руководитель местной полиции.

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Закрытие дела полицией

Впоследствии полицейское управление Дамарискотты опубликовало официальное заявление в социальной сети Facebook, объявив об окончательном закрытии этого курьезного производства. Копы с юмором подтвердили, что после исчерпывающего и вполне серьезного расследования они пришли к неутешительному выводу о нереальности «снежного человека».

«Честно говоря, в нашем участке были сотрудники, которые тайно надеялись, что мы наконец-то встретили что-то, что попадет в национальные новости», — признались правоохранители в своем сообщении.

В то же время копы искренне поблагодарили всех местных жителей за чрезвычайную бдительность и готовность остановить свои дела ради безопасности соседей. По их мнению, такая сплоченность общества является даже большей редкостью, чем встреча с настоящим снежным человеком.

думаем, исследователи впервые получили видеозапись загадочной акулы-гоблина в ее природной среде обитания на больших океанических глубинах. До этого этих редких хищников видели живыми только после случайного отлова рыбаками.

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