- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 1 мин
На Закарпатье погибли двое мужчин — взорвалась граната
Соседи слышали взрыв в доме, но в полицию никто не обратился.
В селе Лалово Мукачевского района женщина обнаружила мертвыми своего мужа и брата в доме.
О случившемся сообщили в полиции региона.
«Выяснилось, что мужчины погибли в результате взрыва гранаты. Известно, что 45-летний житель села Лалово и 46-летний житель города Берегово вместе распивали алкогольные напитки. Во время неосторожного обращения с боеприпасом один из них вытащил чеку из гранаты Ф-1, после чего произошел взрыв», — уточнили в полиции.
Соседи рассказали, что в ночь на 16 апреля слышали громкий звук, похожий на взрыв. Однако в полицию никто не обращался.
По этому факту идет досудебное расследование.
Напомним, на Закарпатье в результате взрыва гранаты погибли три человека.