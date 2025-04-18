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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Закарпатье погибли двое мужчин — взорвалась граната

Соседи слышали взрыв в доме, но в полицию никто не обратился.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Граната "Ф-1"

Граната «Ф-1» / © УНИАН

В селе Лалово Мукачевского района женщина обнаружила мертвыми своего мужа и брата в доме.

О случившемся сообщили в полиции региона.

«Выяснилось, что мужчины погибли в результате взрыва гранаты. Известно, что 45-летний житель села Лалово и 46-летний житель города Берегово вместе распивали алкогольные напитки. Во время неосторожного обращения с боеприпасом один из них вытащил чеку из гранаты Ф-1, после чего произошел взрыв», — уточнили в полиции.

Соседи рассказали, что в ночь на 16 апреля слышали громкий звук, похожий на взрыв. Однако в полицию никто не обращался.

По этому факту идет досудебное расследование.

Напомним, на Закарпатье в результате взрыва гранаты погибли три человека.

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