На порталі "Дія" з’явилась нова послуга для підприємців: що пропонується

На порталі "Дія" з'явилась послуга подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Для підприємців, які працюють з технікою підвищеної небезпеки, тепер є можливість подати декларацію відповідності через портал "Дія".

"Раніше ви подавали підприємницькі декларації особисто або поштою і витрачали багато часу на те, щоб виправити помилки під час заповнення. Якщо виконуєте на підприємстві небезпечні завдання зі спеціальною технікою, задекларуйте її на відповідність закону на порталі "Дія". Декларацію подають підприємці та юрособи — без паперових документів та турне по установах" – йдеться у повідомленні.

Щоб подати декларацію на порталі "Дія", потрібно авторизуватися на платформі, обрати послугу, заповнити всі необхідні дані та подати декларацію. Система дозволяє стежити за статусом декларації в режимі онлайн, при цьому під час заповнення декларації надаються підказки для запобігання помилок.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у "Дії" відновили послугу купівлі та продажу авто.

Читайте також: