В Крыму неспокойно / © Associated Press

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Во временно оккупированном Крыму утром звучала воздушная тревога, а местные жаловались на взрывы.

По сообщениям очевидцев, взрывы зафиксировали в разных частях полуострова, в том числе в Симферополе, Севастополе, Феодосии, а также в селах Красногвардейское, Октябрьское, Нижнегорское и Гвардейское.

В частности, в селе Гвардейское были нанесены удары по электроподстанции, что привело к длительному пожару и обесточению части потребителей. Также там зафиксировали три попадания в нефтебазу сети АЗС ATAN.

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Как отмечает «Крымский ветер»: «Возник пожар средней интенсивности, значительно слабее, чем горение резервуаров во время предварительных ударов».

Агенты военно-патризанского движения «Атеш» подтвердили взрывы на железной дороге в Крыму и сообщили о более 10 взрывах ночью в Феодосии.

Также с утра, 8 июня в 07:05, была объявлена воздушная тревога в оккупированном Севастополе. Оккупанты заявили об атаке Вооруженных Сил Украины. Накануне вечером оккупационный «губернатор» города Развожаев сообщал о якобы сбитии в городе двух дронов.

В 07:54 тревогу из-за атаки беспилотников объявили на всем полуострове.

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Ситуация в Крыму — последние новости

Украинские Силы специальных операций заявили о серьезном успехе на южном направлении фронта. Военным удалось установить плотный огневой контроль над одним из важнейших логистических маршрутов российской армии, который используется для снабжения группировок оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Военные эксперты отмечают, что контроль над логистикой остается одним из ключевых факторов современной войны. Даже без масштабного продвижения на земле систематические удары по транспортным маршрутам способны существенно снизить боевые возможности противника. На фоне продолжающихся атак по российским складам, командным пунктам и объектам транспортной инфраструктуры новый успех украинских подразделений может стать очередным этапом стратегии по изоляции Крыма и ослабления российской военной группировки на юге Украины.

Отметим, в ночь на 7 июня Силы специальных операций ВСУ ударили по двум нефтяным объектам в оккупированном Крыму.

Тем временем в Крыму начали фиксировать перебои с поставкой отдельных продуктов в магазины. В ряде торговых точек также были введены ограничения на продажу определенных товаров.

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