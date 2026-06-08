У Криму неспокійно / © Associated Press

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У тимчасово окупованому Криму зрання лунала повітряна тривога, а місцеві скаржилися на вибухи.

За повідомленнями очевидців, вибухи зафіксували у різних частинах півострова, зокрема в Сімферополі, Севастополі, Феодосії, а також у селах Красногвардійське, Октябрьське, Нижньогорський та Гвардійське.

Зокрема, у селі Гвардійське було завдано ударів по електропідстанції, що призвело до тривалої пожежі та знеструмлення частини споживачів. Також там зафіксували три влучання у нафтобазу мережі АЗС ATAN.

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Як зазначає «Кримський вітер»: «Виникла пожежа середньої інтенсивності, значно слабша, ніж горіння резервуарів під час попередніх ударів».

Агенти військово-патризанського руху «Атеш» підтвердили вибухи на залізниці у Криму та повідомили про понад 10 вибухів уночі у окупованій Феодосії.

Також зранку, 8 червня о 07:05, була оголошена повітряна тривога у окупованому Севастополі. Окупанти заявили про атаку Збройних Сил України. Напередодні увечері окупаційний «губернатор» міста Развожаєв повідомляв про нібито збиття у місті двох дронів.

О 07:54 тривогу через атаку безпілотників оголосили на всьому півострові.

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Ситуація у Криму — останні новини

Українські Сили спеціальних операцій заявили про серйозний успіх на південному напрямі фронту. Військовим вдалося встановити щільний вогневий контроль над одним із найважливіших логістичних маршрутів російської армії, який використовується для постачання угруповання окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Військові експерти зазначають, що контроль за логістикою залишається одним із ключових факторів сучасної війни. Навіть без масштабного просування землі систематичні удари по транспортним маршрутам здатні істотно знизити бойові можливості противника. На тлі атак по російським складам, командним пунктам і об’єктам транспортної інфраструктури, що тривають, новий успіх українських підрозділів може стати черговим етапом стратегії з ізоляції Криму і ослаблення російського військового угруповання на півдні України.

Зазначимо, у ніч проти 7 червня Сили спеціальних операцій ЗСУ вдарили по двох нафтових об’єктах у окупованому Криму.

Тим часом у Криму почали фіксувати перебої з постачанням окремих продуктів до магазинів. У низці торговельних точок також запровадили обмеження на продаж певних товарів.

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