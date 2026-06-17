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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
Количество просмотров
1477
Время на прочтение
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"П***ец будет": Федоров резко высказался о будущем россиян в Крыму

Федоров предположил, что оккупированный Россией Крым постепенно превратится в остров.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Федоров

Федоров / © Владимир Зеленский

Министр обороны Украины Михаил Федоров сделал громкое заявление о ситуации в оккупированном Крыму. По его словам, россиянам там вскоре будет «весело».

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу PRESSING.

Федоров намекнул на серьезные изменения, которые могут произойти в ближайшее время. По его словам, остров может фактически превратиться в изолированную территорию, а для российских военных ситуация станет критической.

Во время разговора журналист спросил, правда ли, что в Крыму «скоро будет весело». На это Федоров ответил четко и эмоционально.

«П***ец будет», — высказался о будущем оккупантов в Крыму глава Минобороны Украины.

Деталей он не раскрыл, однако дал понять, что речь идет масштабных процессах, которые уже готовятся.

Ранее Федоров прокомментировал политическую конкуренцию с Зеленским, которой его нередко попрекают. Он отчетливо зафиксировал, что пришел с командой именно президента. По словам министра, у него есть только одна амбиция — это сделать все, чтобы закончилась война. «Поэтому я хотел бы всем, кто подбрасывает эти темы — политика, рейтинги, а кто идет, не идет — сказать четкое, что отстаньте от этой темы. Мы работаем с президентом в его команде, и я вижу свое будущее рядом со своей командой», — заключил он.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
1477
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