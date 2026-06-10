Цветы за 100, а вино за 130 грн: украинка рассказала о доступных товарах в Германии

Цены, супермаркет / © Credits

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Несмотря на то, что Германия остается значительно более дорогой страной, чем Украина, часть товаров и продуктов там стоит существенно дешевле . В частности, речь идет о некоторых алкогольных напитках, фруктах и цветах.

Об этом рассказала украинка Людмила Русина, проживающая в Германии уже четыре года.

По ее словам, после переезда она была удивлена тем, что вещи, которые в Украине считаются роскошью, в Германии вполне доступны.

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«Когда мы приехали в Германию в 2022 году, нас в квартире ждали два немалых букета тюльпанов и роз, и это нас шокировало. Но потом мы увидели цены в супермаркете на них, и был еще один шок», — поделилась девушка.

Также женщина отмечает, что относительно недорогими являются экзотические фрукты. Большую папу можно приобрести примерно за 300 гривен, авокадо — около 50 гривен за две штуки, а клубника и арбузы доступны в течение всего года по умеренным ценам.

Отдельно она обращает внимание на стоимость молочных продуктов: разные виды сыров, в частности крем-сыр типа Philadelphia или камамбер, часто стоят значительно дешевле, чем в Украине. Дешевле также йогурты и растительное молоко, иногда почти вдвое.

Кроме того, по ее словам, доступнее в Германии есть и некоторые алкогольные напитки — в частности, качественные вина и шампанское, цены на которые стартуют примерно от 130 гривен.

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Ранее украинка, проживающая в Германии, показала реальные цены на продукты в местных супермаркетах и сравнила их с украинскими затратами. По ее словам, часть базовых товаров в Германии может стоить дешевле или почти столько же, как в Украине, в частности, сезонные овощи, некоторые фрукты и отдельные молочные продукты. В то же время другие категории, например мясо, яйца и часть импортных товаров, остаются значительно дороже. Автор отмечает, что ключевая разница заключается не только в ценах, но и в уровне доходов и покупательной способности.

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