Лавров заявил о просьбе послов Европы о встрече: в РФ уже ответили резкими замечаниями

Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что послы Великобритании, Франции и Германии якобы обратились с просьбой о встрече с его заместителем.

Об этом Лавров сказал на встрече министров иностранных дел ОДКБ, его слова цитируют российские СМИ.

По словам главы МИД РФ, российская сторона готова послушать дипломатов.

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«Послушаем, просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-нибудь, что может привести на какие-то конструктивные мысли. После того, как руководители этих послов — Мерц, Стармер, Макрон — говорили совершенно оскорбительные вещи о РФ, неоднократно переходили на личности», — заявил Лавров.

Он также обвинил Запад в том, что тот якобы «окончательно разрушил все системы безопасности в Европе». Лавров добавил, что все важные договоры в сфере контроля над вооружениями были ликвидированы.

«Нам важно не допустить превращения того, что раньше называли "общим евразийским домом", в арену геополитического противостояния», — сказал глава МИД РФ.

Других деталей по поводу возможной встречи с послами трех европейских стран Лавров не привел.

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Возможные переговоры ЕС и России: последние новости

Напомним, издание Politico писало, что европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению полномасштабной войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что лидеры Великобритании, Франции, Германии и президент Украины Владимир Зеленский в совместном заявлении определили пять условий для достижения справедливого мира.

В то же время Путин заявил, что Россия не отказывалась от диалога с Европой, но не доверяет посредникам с антироссийской позицией. Путин также предложил кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера как «европейского переговорщика, которому доверяют в РФ».

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