"Идите домой": украинка откровенно рассказала о главных минусах жизни в Германии

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Украинка Светлана поделилась своим опытом проживания и адаптации в Германии. По ее словам, к некоторым вещам там до сих пор очень тяжело привыкнуть. Несмотря на все минусы, женщина не жалеет о своем переезде, но откровенно называет вещи, ставшие для нее проблемой.

Об этом пишет «Фокус».

Первой большой проблемой Светлана называет германскую систему здравоохранения. Она пожаловалась, что попасть к врачу вовремя, когда что-то болит, очень тяжело. Все визиты приходится планировать заранее.

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Больше женщину удивило отношение к профилактике. Если у человека нет симптомов, а он просто хочет сдать анализы для проверки, ему откажут.

«Ничего не беспокоит — уходите домой. Такая система принципиальная проблема немецкой медицины: она реагирует на острое состояние, но не рассчитана на профилактику», — рассказывает украинка.

Второй болезненной точкой для жизни в стране оказалась прогрессивная система налогообложения. Когда в семье работают и муж, и жена, их общий доход попадает в высшую налоговую категорию. Поэтому финансовые органы считают, что семья зарабатывает слишком много, и обязывают доплатить налог по итогам года.

«Чем больше стараешься, тем меньше получаешь на руки. Финансово более выгодной оказывается модель, когда работает только один из партнеров: так удается избежать повышенной ставки и неожиданных доплат в конце года», — объясняет этот налоговый парадокс.

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Несмотря на столь серьезные минусы, украинка не рисует исключительно мрачную картину. Германия ей нравится своим покоем и предсказуемостью. Благодаря стабильной экономике страны даже семья, где работает только один кормильец, может ежегодно позволить себе отпуск. В Германии это считается базовой нормой, а не роскошью.

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Напомним, украинка из Харькова, переехавшая в Нидерланды, рассказала о сложном поиске жилья после жизни в лагере для беженцев. По ее словам, вместе с партнером они провели в приюте 3,5 года, живя в маленькой комнате.

Пара почти год безуспешно пыталась арендовать жилье, получая отказ от владельцев. Впоследствии украинцам удалось найти дом, где они проживают уже несколько месяцев. Среди главных преимуществ самостоятельной жизни женщина назвала отсутствие строгих правил и ограничений, действовавших в лагере для беженцев.

Также украинская блоггерша Вера Вовчук поделилась собственным опытом обучения детей в Испании, выделив закрытость учебных заведений и обустройство школьных подворий как основные минусы.

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