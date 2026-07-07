Курс валют на 8 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют в среду, 8 июля.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США упала на 6 копеек и составляет 44,50 грн. Вместо этого изменились показатели евро и злотого: вырос на 2 и упал на 1 копейки соответственно.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,50 (-6 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,88 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,85 (-1 коп.).

Ранее говорилось, что экономист Андрей Шевчишин прогнозирует, что до конца 2026 года курс доллара может вырасти до 45,5–45,6 грн, хотя сейчас Нацбанк пытается сдерживать его у отметки 45 грн. По словам эксперта, девальвационный тренд сохраняется из-за рекордного дефицита валюты на межбанке, в то же время значительные объемы международной финансовой помощи смягчают давление на гривну. Шевчишин отмечает, что летом спрос населения на валюту будет оставаться умеренным. Но осенью он может возрасти, в частности, из-за повышения выплат военным, правоохранителям и спасателям.

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