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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

У білій сукні Dior з блакитною квіткою: Міа Гот у ніжному образі прийшла на прем'єру "Одіссеї"

Акторка мала чарівний вигляд на кіноподії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Міа Гот

Міа Гот / © Associated Press

Міа Гот приєдналася до зіркового касту на світовій прем’єрі фільму Крістофера Нолана «Одіссея», що відбулася у Лондоні.

Для виходу на червону доріжку акторка обрала ніжний образ від Christian Dior з колекції RE27.

Міа Гот / © Associated Press

Міа Гот / © Associated Press

На ній була біла напівпрозора сукня максі без рукавів, оздоблена дрібною текстурною вишивкою, що нагадувала пелюстки квітів. Головним акцентом вбрання було асиметричне драпування на стегні, прикрашене об’ємною блакитною квіткою з жовтим суцвіттям.

Міа Гот / © Associated Press

Міа Гот / © Associated Press

Свій лук Міа доповнила чорними босоніжками з бантиками. Вуха вона прикрасила лаконічними золотими сережками, а на руках були золоті каблучки. Зірка уклала волосся м’якими голлівудськими хвилями з прямим проділом та зробила легкий макіяж з висвітленими бровами.

Міа Гот / © Associated Press

Міа Гот / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
25
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