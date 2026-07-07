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- Шоу-бізнес
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У білій сукні Dior з блакитною квіткою: Міа Гот у ніжному образі прийшла на прем'єру "Одіссеї"
Акторка мала чарівний вигляд на кіноподії.
Міа Гот приєдналася до зіркового касту на світовій прем’єрі фільму Крістофера Нолана «Одіссея», що відбулася у Лондоні.
Для виходу на червону доріжку акторка обрала ніжний образ від Christian Dior з колекції RE27.
На ній була біла напівпрозора сукня максі без рукавів, оздоблена дрібною текстурною вишивкою, що нагадувала пелюстки квітів. Головним акцентом вбрання було асиметричне драпування на стегні, прикрашене об’ємною блакитною квіткою з жовтим суцвіттям.
Свій лук Міа доповнила чорними босоніжками з бантиками. Вуха вона прикрасила лаконічними золотими сережками, а на руках були золоті каблучки. Зірка уклала волосся м’якими голлівудськими хвилями з прямим проділом та зробила легкий макіяж з висвітленими бровами.