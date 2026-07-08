Трамп высказался о намерениях Путина в войне и анонсировал разговор с ним

Дональд Трамп / © Associated Press

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США уже оказывают давление на Российскую Федерацию из-за войны в Украине, а американский лидер планирует провести разговор с главой Кремля.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре.

Трамп поговорит с Путиным — что заявил

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли продолжаться давление на РФ в случае отказа прекратить боевые действия, глава Белого дома отметил, что этот процесс уже продолжается.

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«Мы уже давим на Россию. Я не думаю, что Путину нравится происходящее», — отметил Дональд Трамп.

Американский президент также сообщил, что намерен провести очередные переговоры с российским руководителем в ближайшее время. Кроме того, он поделился своим видением позиции российского диктатора по поводу длительного конфликта.

«Я много говорил с Путиным, меньше — с Зеленским. Он желает завершить войну. Многие в это не верят», — заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что поговорит с Путиным сегодня. Трамп еще заметил, что российские условия становятся не столь жесткими, ведь война дается Москве гораздо сложнее, чем ожидалось. Кроме этого, он традиционно заверил, что боевые действия вообще не начались бы, если бы в то время он занимал пост президента США.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, в Анкаре стартовал судьбоносный саммит НАТО. Марк Рютте заявил о приверженности США Альянсу, а для Украины готовят по 70 млрд евро в год.

Зеленский проводит переговоры с Трампом на саммите НАТО в Турции. Украинская делегация во главе с президентом ожидает результативного саммита.

По информации Bloomberg, на полях саммита НАТО между украинской и американской делегациями состоятся важнейшие переговоры по дальнейшей стратегии ведения войны.

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