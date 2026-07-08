"Им нужна помощь, а не мобилизация": Лубинец резко отреагировал на видео из Черновцов

Мобилизован в Черновцах / © скриншот с видео

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на опубликованное в социальных сетях видео со сборного пункта в Черновцах, на котором видны мужчины, которых, предположительно, отправляли в воинские части.

По словам омбудсмена, среди них были люди с явными признаками проблем со здоровьем, что вызывает серьезные вопросы относительно законности проведения мобилизационных мероприятий.

«На кадрах видно, как мужчин выводят из пункта сбора для дальнейшей доставки, вероятно, в воинские части. Среди них есть люди с видимыми признаками проблем со здоровьем. Это недопустимо», — подчеркнул Лубинец.

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По его словам, представительница Уполномоченного в Черновицкой области Ирина Исопенко уже направила официальный запрос в Черновицкий областной ТЦК и СП с требованием установить личности людей, запечатленных на видео, предоставить информацию о прохождении ими военно-медицинской комиссии, документы о годности к службе, а также сообщить, куда именно их доставили.

«Требую выяснить все обстоятельства и дать четкие ответы!» — заявил омбудсмен.

Лубинец также подчеркнул, что «невооруженным глазом видно, что нескольким людям, запечатленным на видео, нужна помощь, а не мобилизация», добавив, что «здравый смысл не может уступать слепому выполнению плана».

Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика!

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Омбудсмен подчеркнул, что государство не имеет права игнорировать состояние здоровья мобилизованных или законность решений военно-медицинских комиссий.

Он призвал к системной реформе мобилизационных процедур, отметив, что «так называемая „бусификация“ не может оставаться нормой», а территориальные центры комплектования должны стать «сервисными учреждениями, а не местами несвободы».

В то же время Лубинец подчеркнул, что мобилизация необходима в условиях войны, однако, по его словам, она должна осуществляться «с уважением к правам и достоинству человека».

Напомним, ранее в Черновцах задержали и доставили в мобилизационный центр мужчину, который ничего не видит, не говорит и не может передвигаться без посторонней помощи.

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