Трамп сделал новое заявление о дедлайне завершения войны между Украиной и Россией

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп больше не устанавливает дедлайн для завершения войны между Россией и Украиной, поскольку считает, что мирное урегулирование требует времени. В то же время он подчеркнул необходимость предоставления Украине гарантий безопасности в будущем.

Такие заявления американского лидера прозвучали на его совместной пресс-конференциис президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Нет, у меня нет дедлайна. Не может быть дедлайна. Происходит слишком много всего, но я думаю, что соглашение возможно», — сказал Трамп.

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Президент США выразил уверенность в том, что его администрация способна достигать договоренностей даже в самых сложных международных конфликтах. В качестве примера он привёл мирные соглашения с участием Азербайджана, а также договоренности между Демократической Республикой Конго и Руандой и между Индией и Пакистаном.

«Мы заключили соглашения, которые считались невыполнимыми… И когда мы доводим дело до конца, я замечаю, что люди не спешат возвращаться к конфликту», — заявил американский лидер.

Отдельно Трамп затронул вопрос о гарантиях безопасности для Украины, обратившись к президенту Владимиру Зеленскому.

«Вы как-то упомянули слово „гарантии безопасности“ в Овальном кабинете. И, знаете, я думаю, им [Украине] понадобятся какие-то гарантии безопасности. Мы поработаем с ними над этим в какой-то момент», — сказал президент США.

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Своими заявлениями Трамп дал понять, что не намерен привязывать переговорный процесс к конкретным временным рамкам, но в то же время выразил уверенность в том, что достижение мирного соглашения должно сопровождаться разработкой механизмов обеспечения безопасности Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с Дональдом Трампом заявил, что «существует реальная перспектива завершить эту войну», подчеркнув, что «решимость Америки будет иметь решающее значение».

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