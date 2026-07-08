- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 529
- Время на прочтение
- 2 мин
"Путину все равно": генеральный секретарь НАТО обратился к молодым россиянам с жестким предупреждением
Российская армия ежемесячно теряет 30–35 тысяч военнослужащих, но Кремль не меняет своей агрессивной политики.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к молодым россиянам, которые рассматривают возможность вступления в российскую оккупационную армию, призвав их отказаться от этого шага из-за огромных потерь России в войне против Украины.
Об этом он заявил в своем выступлении на саммите Альянса в Анкаре в среду, 8 июля, сообщает Clash Report.
«Любому молодому россиянину, который это слушает: если ты подумываешь о том, чтобы присоединиться к войне, подумай еще раз. Ты можешь стать одним из тех 30–35 тысяч в этом месяце, в следующем месяце или через месяц, потому что твоему президенту почему-то все равно», — заявил Рютте.
Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что, согласно статистике войны, российская армия ежемесячно теряет 30–35 тысяч военнослужащих, но Кремль не меняет своей агрессивной политики.
Отдельно Рютте обратил внимание на проблемы с топливом в России, отметив, что в некоторых регионах людям приходится часами ждать на автозаправках.
«Вчера появились новости о том, что там пришлось устанавливать мобильные туалеты, потому что людям приходилось ждать всю ночь, чтобы заправиться бензином. Могу заверить вас в одном: в XVI–XVII веках нужно было убедиться, что хватает хлеба. В XXI веке нужно убедиться, что хватает бензина», — сказал он.
Комментируя российское вторжение в Украину, генеральный секретарь НАТО заявил, что подобным войнам нет места в современном мире.
«Я искренне верю, что в XXI веке нельзя нападать на другую страну так, как россияне сделали это с Украиной. Это какое-то безумие. Это сценарий XIX или XX века. В XXI веке во взрослых демократиях мы больше так не делаем», — подчеркнул Рютте.
Напомним, что почти половина государственного бюджета России в настоящее время тратится на ведение войны против Украины.