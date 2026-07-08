Буданов не делает дешевых популистских заявлений – Ганапольский о работе руководителя ОП

Кирилл Буданов

Реклама

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов производит впечатление спокойного и уверенного в себе человека, не прибегающего к дешевым популистским заявлениям и не настроенного на эскалацию.

Такое мнение высказал журналист Матвей Ганапольский.

В новом видео на своем YouTube-канале он прокомментировал интервью руководителя ОП изданию РБК и обратил внимание на его манеру работы.

Реклама

«Для меня это интервью... я бы назвал его "анти-Ермак". Это интервью показывает, что во главе Офиса Президента стоит спокойный, уверенный в себе человек... Человек, который не собирается ни на кого давить и спокойно делает свою работу», - отметил Ганапольский.

Также он подчеркнул, что Буданов хорошо понимает военную ситуацию, политику и процессы на самом высоком уровне.

По словам журналиста, взвешенный подход прослеживается и в оценках Будановым международных событий и действий других государств: вместо громкой популистской риторики он призывает сначала оценить действия другой стороны, а затем уже определять дальнейшие шаги.

«Он не настроен на эскалацию, не делает дешевые популистские заявления. Его главная позиция проста: давайте посмотрим, что будет делать другая сторона и уже после этого будем принимать решения. Так же он говорит и о Беларуси. Перед нами руководитель Офиса Президента, который не настроен на эскалацию, и для меня это самый важный признак», – подытожил Ганапольский.

Реклама

Напомним, ранее Кирилл Буданов заявил, что шансы завершения активной фазы войны до конца года сохраняются. По его словам, нынешний этап эскалации может смениться деэскалацией и продолжением переговоров, если стороны будут в этом заинтересованы.

Новости партнеров