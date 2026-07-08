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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
113
Время на прочтение
2 мин

Как определить, что арбуз уже сладкий: главные признаки, которые подскажут идеальное время для уборки

Сладкий, сочный арбуз — не случайность, а результат правильного момента сбора. Однако определить идеальную спелость непросто: снаружи плод может выглядеть одинаково как недозрелым, так и перезрелым.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как определить, спелый арбуз

Как определить, спелый арбуз / © pexels.com

Арбузы не созревают после срезки, поэтому важно научиться определять момент, когда плод уже накопил максимум сахаров прямо на грядке.

В SouthernLiving рассказали о проверенных признаках, которые помогут понять, что арбуз уже сладок и готов к сбору.

Желтое «полевое» пятно — главный индикатор спелости

Один из самых надежных признаков — это пятно на боку лежащего на земле арбуза.

  • светлое или белое пятно — арбуз еще недозрелый;

  • насыщенно желтая или кремовая — плод спелый и сладкий.

Чем дольше арбуз созревает на грядке, тем более «теплым» и глубоким становится оттенок этого пятна.

Сухой усик у плодоножки

Обратите внимание на маленький закрученный «усик» у стебля:

  • зеленый и упругий — арбуз еще растет;

  • сухой, коричневый — рост завершен, плод готов.

Это один из самых точных естественных сигналов, что растение перестало питать плод.

Матовая кожура вместо блестящей

Спелый арбуз меняет внешний вид:

  • недозрелый — блестящий, гладкий;

  • спелый — матовый, словно «припыленный».

Также кожура становится более плотной и жесткой.

Вес: чем тяжелее — тем сочнее

Спелый арбуз всегда кажется тяжелее, чем выглядит.

Это признак высокого содержания воды и плотной мякоти. Если два арбуза одинакового размера — выбирайте тяжелее.

Звук во время постукивания

Классический метод, который работает, но требует опыта:

  • глухой, глубокий звук — спелый арбуз;

  • звонкий или «пустой» — недозрелый или перезрелый.

Этот способ лучше работает в сочетании с другими признаками.

Форма и целостность плода

Спелый арбуз обычно:

  • имеет ровную, симметричную форму;

  • без вмятин и трещин;

  • без резких деформаций.

Неравенства могут свидетельствовать о неравномерном поливе или проблемах роста.

Как не ошибиться в выборе

Наилучший результат дает сочетание нескольких признаков:

  • желтое пятно;

  • сухой усик;

  • матовая кожура;

  • тяжелый вес.

Если совпадают 3-4 признака — арбуз почти гарантированно будет сладким.

FAQ

Как определить спелый арбуз в магазине?

Обратите внимание на желтое пятно, вес плода и матовую шкурку. Лучше всего — выбирать тяжелый арбуз с насыщенно желтым «полевым» пятном.

Созревает ли арбуз после срезки?

Нет. Арбуз не продолжает созревать после сбора, поэтому важно выбрать уже полностью спелый плод.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
113
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