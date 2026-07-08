Как определить, что арбуз уже сладкий: главные признаки, которые подскажут идеальное время для уборки

Как определить, спелый арбуз / © pexels.com

Реклама

Арбузы не созревают после срезки, поэтому важно научиться определять момент, когда плод уже накопил максимум сахаров прямо на грядке.

В SouthernLiving рассказали о проверенных признаках, которые помогут понять, что арбуз уже сладок и готов к сбору.

Желтое «полевое» пятно — главный индикатор спелости

Один из самых надежных признаков — это пятно на боку лежащего на земле арбуза.

Реклама

светлое или белое пятно — арбуз еще недозрелый;

насыщенно желтая или кремовая — плод спелый и сладкий.

Чем дольше арбуз созревает на грядке, тем более «теплым» и глубоким становится оттенок этого пятна.

Сухой усик у плодоножки

Обратите внимание на маленький закрученный «усик» у стебля:

зеленый и упругий — арбуз еще растет;

сухой, коричневый — рост завершен, плод готов.

Это один из самых точных естественных сигналов, что растение перестало питать плод.

Матовая кожура вместо блестящей

Спелый арбуз меняет внешний вид:

Реклама

недозрелый — блестящий, гладкий;

спелый — матовый, словно «припыленный».

Также кожура становится более плотной и жесткой.

Вес: чем тяжелее — тем сочнее

Спелый арбуз всегда кажется тяжелее, чем выглядит.

Это признак высокого содержания воды и плотной мякоти. Если два арбуза одинакового размера — выбирайте тяжелее.

Звук во время постукивания

Классический метод, который работает, но требует опыта:

Реклама

глухой, глубокий звук — спелый арбуз;

звонкий или «пустой» — недозрелый или перезрелый.

Этот способ лучше работает в сочетании с другими признаками.

Форма и целостность плода

Спелый арбуз обычно:

имеет ровную, симметричную форму;

без вмятин и трещин;

без резких деформаций.

Неравенства могут свидетельствовать о неравномерном поливе или проблемах роста.

Как не ошибиться в выборе

Наилучший результат дает сочетание нескольких признаков:

Реклама

желтое пятно;

сухой усик;

матовая кожура;

тяжелый вес.

Если совпадают 3-4 признака — арбуз почти гарантированно будет сладким.

FAQ

Как определить спелый арбуз в магазине?

Обратите внимание на желтое пятно, вес плода и матовую шкурку. Лучше всего — выбирать тяжелый арбуз с насыщенно желтым «полевым» пятном.

Созревает ли арбуз после срезки?

Реклама

Нет. Арбуз не продолжает созревать после сбора, поэтому важно выбрать уже полностью спелый плод.

Новости партнеров