FPV-дроны России уже долетают до трассы Днепр – Кривой Рог: Жданов предупредил о новой угрозе

FPV-дроны России

Реклама

Российские войска начали применять FPV-дроны для ударов значительно глубже линии фронта. В частности, в последнее время они атакуют трассу между Днепром и Кривым Рогом. Во время одной из таких атак был поврежден грузовой автомобиль сети «АТБ».

Также, по официальным сообщениям, уже несколько месяцев оккупанты терроризируют FPV-дронами Запорожья. Местные жители рассказали ТСН.ua, что недавно сотрудница местной школы едва спаслась от дрона по дороге на работу. Женщину спасло только то, что она успела забежать в помещение школы. Вероятно, для таких ударов россияне используют так называемые «дроны-матки», которые доставляют FPV-дроны в район потенциальной цели.

Как работает такая тактика, какие украинские города могут оказаться под угрозой и способна ли Россия массово применять такие беспилотники против крупных городов, в комментарии ТСН.ua пояснил военный эксперт Олег Жданов.

Реклама

Почему FPV-дроны стали столь опасными

По словам Жданова, защититься от FPV-дронов очень сложно.

«От FPV может защищать либо система радиоэлектронной борьбы, либо надежное укрытие, если человек успеет до него добраться. На линии фронта это сегодня одна из самых больших проблем. Там есть целые зоны, буквально кишащие FPV-дронами. Мы создаем такие зоны для врага, а они для нас. Поэтому военные либо прикрываются средствами РЭБ, либо пытаются спрятаться, чтобы дрон их не нашел», — объяснил эксперт.

Что такое «дрон-матка» и как он работает

Как объясняет Олег Жданов, «дрон-матка» — это большой беспилотник, на котором закрепляются несколько FPV-дронов.

По его словам, принцип работы напоминает использование большого ударного беспилотника, несущего меньшие аппараты. Сам большой дрон оборудован mesh-модемом, выполняющим функцию ретранслятора сигнала между оператором и FPV-дронами.

Реклама

«Оператор через этот большой дрон дает команду на взлет FPV-дрона, а затем управляет им через „матку“, которая находится в воздухе и работает как ретранслятор. Большой дрон может кружить над районом, а маленькие FPV-дроны — искать и атаковать цели», — рассказал он.

Эксперт добавляет, что в редких случаях россияне уже используют элементы машинного зрения.

«Пока это случается редко, но уже есть факты, когда FPV-дрон имеет встроенное машинное зрение, которое мы называем искусственным интеллектом. Если дрон находит цель, он может атаковать ее самостоятельно», — говорит Олег Жданов.

Как Россия увеличила дальность ударов

Олег Жданов объясняет, что россияне используют ретрансляторы, которые размещают вдали от линии боевого столкновения.

Реклама

«Ретрансляторы могут обеспечивать управление базовым дроном на расстоянии до 200 километров. Затем еще примерно на 10-20 километров от него может улететь FPV-дрон для поиска и поражения цели. То есть глубина применения получается достаточно большой», — говорит он.

По словам эксперта, сами ретрансляторы противник пытается устанавливать примерно в 50 километрах от линии фронта.

«Они постоянно работают в режиме приема-передачи, поэтому их достаточно легко обнаружить. Именно поэтому россияне выносят такие станции за пределы досягаемости основных боевых дронов», — пояснил Олег Жданов.

Могут ли под ударом оказаться Киев, Днепр и другие крупные города

По мнению эксперта, технически подобная угроза существует.

Реклама

«В принципе, они могут доставать даже в Киев. Если ретранслятор обеспечивает управление базовым дроном на 200 километров, а FPV еще улетает от него на 10–20 километров, то глубина поражения получается очень значительная», — отметил Олег Жданов.

В то же время, он подчеркнул, что для массового использования таких комплексов необходимо серийное производство и подготовка операторов.

«Массовое применение возможно, если эти дроны будут изготовлены в достаточном количестве и поставлены в войска. Кроме того, нужны обученные операторы, ведь управлять таким комплексом гораздо сложнее. Но противник постоянно учится и стремится расширять такие возможности», — сказал эксперт.

Зачем Россия использует такие дроны

Олег Жданов считает, что главная цель — террор гражданского населения.

Реклама

«Это позволяет осуществлять террор, создавать невозможные условия для жизни гражданского населения», — подчеркнул он.

В качестве примера эксперт привел массированные удары по автозаправочным станциям.

«В прифронтовой зоне они просто выбивают все АЗС. Если в июне было поражено чуть больше сотни заправок, то всего за десять дней июля уже около 200 АЗС вдоль линии фронта», — говорит Олег Жданов.

По его словам, российская пропаганда пытается создать впечатление, что украинская армия пользуется исключительно гражданскими заправками.

Реклама

Они пишут это для информационно-психологических операций. На самом же деле просто массово уничтожают гражданскую инфраструктуру. Поэтому, например, в Сумах уже приняли решение использовать мобильные автозаправочные станции», — говорит эксперт.

Он предупреждает, что под ударами могут оказаться маршрутки, частные автомобили, коммунальный транспорт и другие гражданские объекты.

«К сожалению, это именно террор прифронтовых территорий», — подчеркнул Олег Жданов.

Почему оккупанты все чаще атакуют движущиеся цели

По словам эксперта, новые технологии позволяют россиянам более эффективно охотиться именно на транспорт. Он говорит, что в последнее время российские ударные беспилотники не летят большими группами.

Реклама

«Теперь они выстраиваются в своеобразную цепочку с промежутками примерно 50–70 километров, чтобы mesh-модемы создавали единую сеть. Благодаря этому оператор может управлять дроном в режиме реального времени», — пояснил Олег Жданов.

Именно это, по его словам, позволяет поражать движущиеся цели.

«Если бы дрон летел только по заранее введенным координатам, шанс попасть в грузовик или поезд был бы минимальным. А когда оператор видит картинку онлайн, он может прицельно атаковать автомобиль, как это произошло с машиной „АТБ“, — отметил эксперт.

Он также предупредил, что по такой схеме под угрозой может оказаться транспортная инфраструктура северных областей Украины.

Реклама

«Если ретрансляторы работают с территории Беларуси на глубину до 200 километров, то потенциальная угроза возникает для Волыни, Ровенщины, Житомирщины, Киевщины и их транспортной инфраструктуры», — сказал Олег Жданов.

Какие последствия могут быть от удара FPV-дрона

По словам эксперта, даже небольшая боевая часть может нанести серьезные последствия.

«Если FPV-дрон попадает в автомобиль, то машина уже никуда не уедет. Кроме того, почти гарантированно возникает пожар из-за топливного бака или других легковоспламеняющихся жидкостей», — пояснил Олег Жданов.

В то же время он обратил внимание, что последствия ударов крупных беспилотников значительно масштабнее.

Реклама

«В „Шахеде“ около 75 килограммов взрывчатки. Там могут использоваться термобарические, осколочно-фугасные заряды, зажигательные смеси или даже белый фосфор, чтобы обязательно возник пожар и были поражены люди. Осколочное действие также приводит к минно-взрывным ранениям, которые являются одними из самых тяжелых для лечения», — говорит эксперт

FPV-дроны достают в Запорожье

Напомним, российские войска начали применять для атак на Запорожье FPV-дроны, наносящие удары по жилым домам, административным объектам, общественному транспорту и автозаправочным станциям.

Новости партнеров