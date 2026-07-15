Восстановление авиасообщения над Украиной: в Раде сделали громкое заявление

Гражданский самолет / © Associated Press

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В Верховной Раде готовы работать с новым министром развития громад и территорий над возобновлением рейсов гражданской авиации в Украине, но речь идет об открытии не всего неба, а коридора безопасности.

Такое заявление озвучил народный депутат от «Слуги народа», заместитель председателя Комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко в эфире Вечер.LIVE.

«Если придет новый министр, я готов с ним работать, чтобы у нас открылась гражданская авиация. Опыт есть, с военными нужно согласовать, с „Украэрорухом“ нужно отработать маршруты. Возможно, не все небо открывать, а создать коридор безопасности для гражданской авиации», — сказал он.

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Он добавил, что при Министерстве уже работает специальная рабочая группа с участием военных, представителей «Украэроруха», экспертов и должностных лиц.

В то же время, депутат подчеркнул, что сейчас нужны конкретная дорожная карта и практические шаги для открытия полетов.

Восстановление авиасообщения над Украиной — что известно

Напомним, в июле 2026 года правительство утвердило Стратегию развития гражданской авиации до 2030 года и создало специальный координационный центр, который будет заниматься подготовкой к открытию воздушного пространства. Это еще один шаг к предстоящему восстановлению гражданской авиации.

Депутат Владимир Крейденко подчеркнул, что возобновление гражданской авиации на западе Украины технически возможно, но для этого необходимо объединить усилия власти, военных и экспертов. По его словам, в первую очередь речь идет об аэропортах в западных регионах (Ужгород, Мукачево, Львов).

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