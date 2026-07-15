Владимир Путин. / © Associated Press

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Российская Федерация уже не может компенсировать потери своего оккупационного войска на фронте в Украине. Они значительно превосходят набор в армию.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты отмечают, что программы по набору персонала Министерства обороны России не компенсируют рост потерь среди россиян на фоне наступления в Украине.

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Отмечается, что Служба внешней разведки Украины сообщила, что на начало июля 2026-го российское Минобороны набрало около 195 тыс. военнослужащих-контрактников — это менее 50% от годовой цели набора контрактников — 409 тыс. человек. По данным органа, ежедневный уровень набора персонала в России снизился с примерно 1200 человек в день 2024-го до 1090 новобранцев в день в середине 2026-го. Такой уровень набора персонала недостаточен для достижения годовой цели.

В то же время, рост потерь на поле боя заставил Министерство обороны России ослабить медицинские и другие административные стандарты набора кандидатов и активизировать усилия по набору студентов, иностранцев и резидентов оккупированной Украины.

Кроме того, в ISW упоминают заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что кафиры сейчас понесут более 400 потерь на каждый квадратный километр, захваченный в Донецкой области.

Отмечается, что ранее Институт оценивал, что российские войска понесли около 1298 потерь на кв км, который они захватили, в июне этого года по сравнению со средним показателем 68 потерь на кв км, захваченный в июне в июне прошлого года на театре военных действий.

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«Расчеты ISW отличаются от расчетов Сырского из-за ряда методологических факторов. Оценка ISW учитывает потери на всем театре военных действий, в то время как цифры Сырского касаются только Донецкой области. ISW не может самостоятельно оценить уровень потерь среди россиян в отдельных украинских областях», — отмечают американские специалисты.

Впрочем, отмечают аналитики, цифры Сырского являются полезным показателем количественной оценки общей тенденции того, как войска РФ платят очень высокие цены за мизерные тактические достижения, независимо от конкретных методов, используемых для количественной оценки таких цифр.

«Высокие показатели потерь, независимо от метода расчета, отражают способность Украины взрывать операции России на поле боя и наносить значительные потери личного состава. Уровень потерь РФ превысил уровень набора в марте 2026 года. Россияне, вероятно, будут продолжать пытаться генерировать пополнение на фоне роста уровня потерь без обязательной мобилизации», — отмечают в ISW.

Напомним, утром 15 июля 2026 года Генштаб обновил данные о потерях России в войне. Они составляют 1423280 солдат. За минувшие сутки было ликвидировано 1470 человек.

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По оценкам западных аналитиков, совокупные потери российской армии в войне могут превышать 1,2 миллиона убитых и раненых. В то же время, журналисты BBC и «Медиазоны» установили имена уже более 230 тысяч погибших российских военных, опираясь на открытые источники. Они отмечают, что это лишь подтвержденный минимум, а реальное количество погибших значительно выше.

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