"Есть серьезная проблема": адвокат указал на неочевидную ловушку при обмене украинских прав в Германии

Водительское удостоверение / фото приведено в качестве иллюстрации / © УНИАН

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Украинцы, которые в настоящее время находятся в Германии и планируют или уже проходят процедуру замены своих водительских удостоверений на немецкие (Umschreibung), могут столкнуться с крайне неприятным сюрпризом.

О скрытой проблеме, которая может существенно ударить по кошельку водителей, рассказал адвокат Юрий Демченко в TikTok.

По его словам, главная опасность заключается в фактической потере реального водительского стажа. Немецкие ведомства при оформлении документов часто аннулируют дату получения категорий, которая у водителя была в Украине, заменяя её на текущую дату выдачи нового документа.

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«Когда вы будете менять свои украинские водительские права на немецкие, категория, присвоенная вам в украинских правах, скорее всего, исчезнет, и в качестве присвоенной категории будет указана дата обмена. Это, пожалуй, самый проблемный момент», — предупреждает правозащитник.

Из-за такой бюрократической особенности немецкая система автоматически приравнивает даже опытных украинских водителей к новичкам. Это влечет за собой серьезные последствия, в частности при оформлении обязательного страхования автомобиля, где тарифы для начинающих водителей являются одними из самых высоких.

«В большинстве случаев соответствующие органы при Umschreibung (обмене) выдают немецкие водительские удостоверения, в которых указана не дата получения категории в Украине, а дата обмена в Германии. Это, соответственно, означает, что, начиная со страховой компании и заканчивая всеми другими организациями, вас будут считать новичком за рулем, а это большая проблема», — объясняет Юрий Демченко.

Адвокат добавляет, что сохранить свой реальный стаж в немецких документах удается крайне редко, ведь такие решения являются скорее исключением из правил.

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«Бывают случаи, когда присваивают и вписывают ту категорию, которая была присвоена в Украине, но это редкие случаи. В большинстве случаев это будет тот год, когда вы произвели обмен», — подытожил юрист.

Напомним, правительство Германии официально одобрило упрощенный обмен водительских удостоверений для украинцев, что позволит около 350 тысячам мигрантов получить местные права без сдачи экзаменов, сэкономив время и деньги. Для водителей грузовиков и автобусов сохранены исключения из медицинского осмотра, а теоретический экзамен для новичков теперь можно сдавать на украинском языке.

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