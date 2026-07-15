Кремль отверг мир без капитуляции Украины: детали от ISW

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Associated Press

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Кремль продолжает отвергать гарантии безопасности для Украины и пытается отрицать участие Европы в мирных переговорах по Украине. Это демонстрирует, что РФ не примет соглашение, в котором не будет полной капитуляции Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Циническое заявление Лаврова: что он сказал

Аналитики проанализировали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 14 июля, в котором он обвинил «европейцев», якобы пытающихся подорвать «существующие соглашения» между Россией и Соединенными Штатами.

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В ISW предполагают, что, возможно, Лавров ссылался на соглашение, которое, по словам Кремля, США и Россия достигли на саммите на Аляске в августе 2025 года, но, как отмечают аналитики, оно так и не было достигнуто.

Лавров повторил речь президента России Владимира Путина от июня 2024 года, в которой подчеркивал максималистские военные цели России, включая полный вывод Украины с контролируемой Украиной территории в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях и отказ от стремлений Украины к вступлению в НАТО.

В то же время, Лавров признал, что США и Россия не подписывали никаких документов во время встречи на Аляске. Это подтвердил государственный секретарь США Марк Рубио.

В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков 14 июля заявил, что Россия выступает против участия Европы в мирных переговорах. Он добавил, что Россия не согласится ни на какие гарантии безопасности для Украины без участия РФ и отверг усилия президента США Дональда Трампа и Коалиции по содействию достижению мира в Украине.

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«Кремль регулярно пытается исключить европейских лидеров по участию в мирных переговорах по прекращению войны в Украине, отклоняя предложения по европейским политикам и гарантиям безопасности, а также изображая Соединенные Штаты и Россию единственными надлежащими участниками переговоров», — говорится в отчете.

Аналитики считают, что неоднократный отказ Кремля от каких-либо западных гарантий безопасности для Украины еще раз демонстрирует нежелание России принять любое соглашение, не соответствующее полной капитуляции Украины.

Мирные переговоры между РФ и Украиной — последние новости

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с коллегой из Чада Абдулайе Сабре Фадулем обвинил Украину в срыве якобы находящихся между Россией и Штатами договоренностей. По его словам, Европа и Украина вроде бы оттеснили Вашингтон от выполнения договоренностей на Аляске и «похоронили их».

В Трампе заверили, что никакого «соглашения Трампа и Путина» на Аляске о прекращении войны в Украине не было. По словам госсекретаря США Марка Рубио, существовало только «предложение, но оно никогда не было соглашением».

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