Лишат ли пенсионеров водительских прав: главные нововведения реформы (законопроект №15200)

Могут пенсионерам запретить водить авто

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В последнее время в обществе активно распространяются слухи о введении жестких ограничений для пожилых водителей. Социальными сетями распространяются сообщения, будто после достижения 65 лет у граждан будут автоматически аннулировать водительские права.

На самом деле, в Украине действительно готовится масштабная реформа дорожного законодательства. Однако большинство громких заголовков оказались обычными мифами. Новый правительственный законопроект №15200, зарегистрированный в конце апреля, полностью переписывает Закон «О дорожном движении» под европейские стандарты, но никаких возрастных запретов для пенсионеров он не содержит, утверждают эксперты.

Что стало источником слухов о лишении прав пожилых людей

Беспокойство среди украинцев возникло из-за законопроекта №8082, который был зарегистрирован около полутора лет назад. Документ предлагал ввести особые требования для пожилых водителей. В частности, предполагалось, что после 65 лет во время обновления водительские удостоверения должны обязательно проходить когнитивные тесты на проверку памяти, внимания, скорости реакции и психологической устойчивости.

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Кроме того, планировалось ограничить срок действия самих прав — после 70 лет документ хотели выдавать всего на два года, а после 75 лет — вообще на один год. Из-за явных признаков дискриминации и значительного общественного резонанса этот законопроект был официально отозван еще в прошлом году.

Действующие правила и медосмотры для старших водителей

Сегодня в Украине нет ни одного верхнего возрастного предела для управления транспортными средствами. Пока разрешает состояние здоровья и нет грубых правонарушений, садиться за руль разрешено и в 70, и в 80 лет.

Единственный юридический нюанс, который зависит от возраста водителя, — это регулярность прохождения стандартной медицинской комиссии. График выглядит так:

До 55 лет — медицинское освидетельствование проходит раз в 10 лет;

От 56 до 75 лет — раз в три года;

После 76 лет — ежегодно.

Эта процедура не включает никаких экзаменов или тестов на мышление. Водитель просто посещает базовых специалистов — терапевта, окулиста, невропатолога и т.д. Отказать в выдаче медицинской справки могут исключительно из-за объективных медицинских противопоказаний, таких как серьезные нарушения зрения или слуха, сердечная недостаточность, психические заболевания или критические проблемы с артериальным давлением. Эти диагнозы не зависят от возраста, хотя риск их возникновения с годами возрастает.

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Если же человек решит впервые получить водительское удостоверение или восстановить старые советские документы, например, в 60 лет, он будет сдавать обычный экзамен по теории и практике на общих условиях, аналогично 18-летним кандидатам.

Главные нововведения реформы (законопроект №15200)

Новая правительственная инициатива кардинально изменяет правила игры для всех участников дорожного движения в целях гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза. Реформа подразумевает несколько ключевых блоков изменений.

1. Снижение возрастного ценза и принцип постепенного доступа

Подросткам действительно позволят управлять определенными видами транспорта раньше, но с четкими ограничениями по мощности и скорости:

С 15 лет (категория АМ): разрешено управлять исключительно мопедами и легкими квадроциклами с максимальной скоростью до 45 км/ч.

С 16 лет (категории А1, В1): открывается доступ к легким мотоциклам и полноценным квадроциклам.

С 17 лет (категории B, BE): разрешается управлять легковым автомобилем, но исключительно в сопровождении опытного водителя, имеющего стаж не менее двух лет. Самостоятельно выезжать на дорогу можно только с 18-ти лет.

С 20 лет (категория A): доступ к мощным мотоциклам при наличии двухлетнего стажа управления транспортом категории А2 (или прямой доступ с 24 лет).

С 21 года (категории С, СЭ): управление грузовиками (или с 18 лет, если водитель получил соответствующее профильное образование).

С 24 лет (категории D, DE): управление автобусами (или с 21 года при профессиональной подготовке).

2. Европейская классификация категорий

Система категорий станет более разветвленной. Отдельно выделяются категории для легких мопедов (АМ), мотоциклов разной мощности (А1, А2, А), а также для общественного электротранспорта — трамваев и троллейбусов. Это упростит процедуру признания украинских удостоверений за границей.

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3. Юридический статус цифровых документов

Электронные водительские права и техпаспорт в приложении «Действие» теперь официально приравниваются к бумажным и пластиковым аналогам. Патрульная полиция обязана признавать цифровые документы по сравнению с физическими. При этом традиционные пластиковые карты остаются в обращении по желанию водителя.

4. Процедура защиты от безосновательных отказов

Сервисные центры МВД больше не смогут отказывать гражданам в регистрации авто или выдаче прав без четкого обоснования. Чиновники будут обязаны официально аргументировать причину отказа, заранее выслушав водительские объяснения и проверив документы. Несправедливое решение можно будет оспорить в Главном сервисном центре или через суд.

5. Жесткие правила для серьезных нарушителей

Водителям, которых суд лишил права управления за тяжкие правонарушения (в частности, за вождение опьянения), автоматически аннулируют весь прошлый опыт. Чтобы вернуть права, им придется заново пройти внеочередное медицинское освидетельствование, а также сдать теоретический и практический экзамены. Если срок лишения прав длился более года, экзамен придется сдавать на самую высокую из ранее открытых категорий.

6. Четкие основания для утраты прав

Водительское удостоверение официально будет признаваться недействительным в случае:

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истечение срока его действия;

физической потери документа водителем;

проведение процедуры обмена;

если водитель не забрал готовый документ из сервисного центра в течение одного года.

7. Поддержка ветеранов и людей с инвалидностью

Закон создает адаптированные условия обучения и получения водительских удостоверений лицами с инвалидностью и ветеранами войны. В частности, ветераны с инвалидностью смогут получить целевое пособие в размере до 70 000 гривен для технического переоборудования личного автомобиля под собственные физические нужды.

8. Оперативность внедрения технических изменений

Кабинет министров получит расширенные полномочия по регулированию технических вопросов в сфере дорожного движения. Многие чисто профильные и организационные детали теперь будут решаться на уровне правительственных постановлений, что позволит оперативно адаптировать правила к новым требованиям без длительного принятия законов через парламент.

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