"Красивая улыбка" обернулась кошмаром: что произошло с мужчиной после стоматолога в Турции

Дэнни Томлинсон полечил зубы в Турции / © соцмережі

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Британец неудачно сделал зубы в Турции за 3900 фунтов. Теперь они расшатались и могут выпасть. На восстановление его улыбки в Великобритании нужно космические 40 тысяч фунтов.

Об этом сообщает Daily Star.

Импульсивная поездка и первые проблемы

В декабре 2020 года 47-летний плиточник Дэнни Томлинсон из Саутенд-он-Си решился на смену улыбки, увидев успешный опыт друга. Он улетел в Турцию делать коронки, требующие сильного спиливания родных зубов, даже не изучив возможные риски.

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«Я не проводил никаких исследований, я просто забронировал это. Я не хотел смотреть видео или смотреть на последствия — я просто действовал импульсивно», — рассказал Томлинсон.

Проблемы с нижними зубами начались почти сразу после возвращения. В последующие годы мужчина совершил девять повторных визитов в турецкую клинику. Однако врачи только чистили зубы, а затем заявили о необходимости замены нижнего ряда, выставив новый счет в 12 500 фунтов стерлингов.

Дэнни Томлинсон полечил зубы в Турции / © соцмережі

Выводы британских стоматологов и последствия

В Великобритании врачи предупредили пациента, что все его верхние коронки и четыре нижних зуба подлежат полной замене на импланты, где каждый зуб будет стоить 3000 фунтов стерлингов. Мужчина испытывает постоянную боль, дискомфорт и трудности с приемом пищи.

«Я очень сожалею об этом сейчас. Мне никогда не следовало этого делать. Мои зубы двигаются, я постоянно это чувствую. Я не могу ничего есть или кусать, а для бургеров мне приходится использовать нож и вилку», — поделился британец.

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Дэнни Томлинсон полечил зубы в Турции / © соцмережі

Он также добавил, что теперь не может нормально закрыть рот, из-за чего тот постоянно полуоткрыт. По словам стоматолога, хотя все зубы одновременно не выпадут, такой риск все равно есть, а два верхних передних зуба сейчас находятся в самой большой опасности.

Нехватка средств на исправление ошибки

Мужчина отмечает, что сумма в 40 000 фунтов стерлингов неподъемна для него. Однако возвращаться в Турцию он больше не планирует.

«Это обойдется мне в тысячи. Мне придется как-то это решить, но я не вернусь в Турцию. Я не знаю, что делать. Я могу позволить себе несколько зубов, но не 40 000 фунтов стерлингов. Я очень волнуюсь. Если мои зубы выпадут, все. Я надену маску и полечу куда угодно, чтобы их вылечить», — отметил Дэнни.

В конце Томлинсон призвал других людей не повторять его ошибки.

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«Не езжайте в Турцию на лечение к стоматологу. Не делайте этого. Ни один стоматолог в Англии не посоветовал мне обтачивать зубы. Я никогда бы ни одному человеку на этой планете не рекомендовал лечить зубы в Турции», — заметил мужчина.

Напомним, британка Софи Гилгерс убеждена, что ее кот «испытал» рак еще до появления официального диагноза. Поведение животного менялось дважды — и каждый раз это совпадало с развитием болезни.

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