"Гарна усмішка" обернулася жахіттям: що сталося з чоловіком після стоматолога в Туреччині

Денні Томлінсон полікував зуби в Туреччині / © соцмережі

Реклама

Британець невдало зробив зуби в Туреччині за 3 900 фунтів. Тепер вони розхиталися і можуть випасти. На відновлення його усмішки у Великій Британії потрібні космічні 40 тисяч фунтів.

Про це повідомляє Daily Star.

Імпульсивна поїздка та перші проблеми

У грудні 2020 року 47-річний плиточник Денні Томлінсон із Саутенд-он-Сі наважився на зміну усмішки, бо побачив успішний досвід друга. Він полетів до Туреччини робити коронки, які потребують сильного спилювання рідних зубів, навіть не вивчивши можливі ризики.

Реклама

«Я не проводив жодних досліджень, я просто забронював це. Я не хотів дивитися відео чи дивитися на наслідки — я просто діяв імпульсивно», — розповів він.

Проблеми з нижніми зубами почалися майже одразу після повернення. Протягом наступних років чоловік здійснив дев’ять повторних візитів до турецької клініки. Проте лікарі лише чистили зуби, а згодом заявили про потребу заміни нижнього ряду, виставивши новий рахунок у 12 500 фунтів стерлінгів.

Денні Томлінсон полікував зуби в Туреччині / © соцмережі

Висновки британських стоматологів і наслідки

У Великій Британії лікарі попередили пацієнта, що всі його верхні коронки та чотири нижні зуби підлягають повній заміні на імпланти, і кожен зуб коштуватиме 3 000 фунтів стерлінгів. Наразі чоловік відчуває постійний біль, дискомфорт та труднощі з прийманням їжі.

«Я дуже шкодую про це зараз. Мені ніколи не варто було цього робити. Мої зуби рухаються, я постійно це відчуваю. Я не можу нічого їсти чи кусати, а для бургерів мені доводиться використовувати ніж і виделку», — поділився британець.

Реклама

Денні Томлінсон полікував зуби в Туреччині / © соцмережі

Він також додав, що тепер не може нормально закрити рот, через що той постійно напіввідкритий. За словами стоматолога, хоча всі зуби одночасно не випадуть, такий ризик однаково є, а два верхні передні зуби зараз перебувають у найбільшій небезпеці.

Брак коштів на виправлення помилки

Чоловік зазначає, що сума в 40 000 фунтів стерлінгів непідйомна для нього. Проте повертатися до Туреччини він більше не планує.

«Це коштуватиме мені тисячі. Мені доведеться якось це вирішити, але я не повернуся до Туреччини. Я не знаю, що робити. Я можу собі дозволити кілька зубів, але не 40 000 фунтів стерлінгів. Я дуже хвилююся. Якщо мої зуби випадуть, то все. Я надіну маску та полечу куди завгодно, щоб їх вилікувати», — зазначив Денні.

Наприкінці Томлінсон закликав інших людей не повторювати його помилок.

Реклама

«Не їдьте до Туреччини на лікування до стоматолога. Не робіть цього. Жоден стоматолог в Англії не порадив би мені обточувати зуби. Я б ніколи жодній людині на цій планеті не рекомендував лікувати зуби в Туреччині», — зауважив він.

Нагадаємо, британка Софі Гілгерс переконана, що її кіт «відчув» рак ще до появи офіційного діагнозу. Поведінка тварини змінювалася двічі — і щоразу це збігалося з розвитком хвороби.

Новини партнерів