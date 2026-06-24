Олександра Шульгіна показалась у "швидкій" і зізналась у проблемах зі здоров'ям: "Різко стало зле"

Олександра Шульгіна / © instagram.com/alessandra_shulgina

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Переможниця «Холостяка» Олександра Шульгіна неочікувано показалась у «швидкій» і повідомила про проблеми зі здоров’ям.

В Instagram-stories блогерка зізналась, що їй різко стало зле, вона відчула слабкість та напругу в м’язах. Врешті, знаменитості довелася звертатися за допомогою до лікарів. Медики забрали Олександру Шульгіну до «швидкої». Поруч із блогеркою був чоловік-іноземець, який підтримував її.

«Різко стало зле. Відчула слабкість, втому, напругу в м’язах. Шість годин провели у „швидкій“», — поділилась блогерка.

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Олександра Шульгіна з чоловіком / © instagram.com/alessandra_shulgina

Врешті, лікарі обстежили Олександру Шульгіну, надали їй допомогу та відпустили додому. Сама ж знаменитість зізнається, що зараз почувається значно краще. Також вона пояснила причини погіршення її стану. Шульгіна говорить, що останнім часом забагато звалила на себе справ. Окрім того, вона практично не висипалась. Врешті, на тлі цього навантаження організм й дав збій.

Олександра Шульгіна / © instagram.com/alessandra_shulgina

«В якийсь момент я забагато на себе взяла. Робота, діти, сім’я і сестра, яка до мене приїхала, і мені шалено хочеться проводити з нею час, ми дуже пізно лягали. Я банально не висипалась ці дні. І організм сказав відпочити», — пояснила блогерка.

Олександра Шульгіна / © instagram.com/alessandra_shulgina

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