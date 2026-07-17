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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
52
Время на прочтение
1 мин

В красном платье и жакете: принцесса Анна посетила выставку в Таиланде

Королевская принцесса Анна находится вместе со своим мужем сэром Тимоти Лоуренсом с визитом в Республику Корея и Таиланд.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

На новом мероприятии принцесса Анна была запечатлена с принцессой Махой Чакри Сириндхорн перед выставкой работ женщин в области STEM и церемонией награждения в Университете Чулалонгкорн в Бангкоке.

Для этого выхода в свет королевская принцесса выбрала темно-красное платье в складку на подоле, дополненное белыми пуговицами и поясом на талии. Сверху Анна надела короткий темный жакет и подобрала к образу кожаные туфли-лодочки на невысоких каблуках и синие перчатки. Неизменным в ее образы были украшения – жемчужные серьги-висюльки, две нити жемчуга на шее и брошка, а также лаконичная прическа и макияж.

Принцесса Маха Чакри Сириндхорн и принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Маха Чакри Сириндхорн и принцесса Анна / © Getty Images

Ранее, напомним, мы показывали и другие образы принцессы Анны, в которых она появлялась на публике во время этой поездки.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
52
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