В красном платье и жакете: принцесса Анна посетила выставку в Таиланде

Принцесса Анна / © Getty Images

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На новом мероприятии принцесса Анна была запечатлена с принцессой Махой Чакри Сириндхорн перед выставкой работ женщин в области STEM и церемонией награждения в Университете Чулалонгкорн в Бангкоке.

Для этого выхода в свет королевская принцесса выбрала темно-красное платье в складку на подоле, дополненное белыми пуговицами и поясом на талии. Сверху Анна надела короткий темный жакет и подобрала к образу кожаные туфли-лодочки на невысоких каблуках и синие перчатки. Неизменным в ее образы были украшения – жемчужные серьги-висюльки, две нити жемчуга на шее и брошка, а также лаконичная прическа и макияж.

Принцесса Маха Чакри Сириндхорн и принцесса Анна / © Getty Images

Ранее, напомним, мы показывали и другие образы принцессы Анны, в которых она появлялась на публике во время этой поездки.

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Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

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