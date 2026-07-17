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В красном платье и жакете: принцесса Анна посетила выставку в Таиланде
Королевская принцесса Анна находится вместе со своим мужем сэром Тимоти Лоуренсом с визитом в Республику Корея и Таиланд.
На новом мероприятии принцесса Анна была запечатлена с принцессой Махой Чакри Сириндхорн перед выставкой работ женщин в области STEM и церемонией награждения в Университете Чулалонгкорн в Бангкоке.
Для этого выхода в свет королевская принцесса выбрала темно-красное платье в складку на подоле, дополненное белыми пуговицами и поясом на талии. Сверху Анна надела короткий темный жакет и подобрала к образу кожаные туфли-лодочки на невысоких каблуках и синие перчатки. Неизменным в ее образы были украшения – жемчужные серьги-висюльки, две нити жемчуга на шее и брошка, а также лаконичная прическа и макияж.
Ранее, напомним, мы показывали и другие образы принцессы Анны, в которых она появлялась на публике во время этой поездки.