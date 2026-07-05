Холодец, сало и борщ: какие украинские блюда не едят в Европе и почему

Какие украинские блюда не едят европейцы / © www.freepik.com/free-photo

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Украинская кухня давно признана одной из самых вкусных в мире. Борщ внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, вареники стали популярными далеко за пределами Украины, а сало считают настоящим гастрономическим символом нашей страны. В то же время, существуют блюда, которые для большинства европейцев остаются необычными или даже странными.

Холодец

Холодец — одно из самых известных украинских праздничных блюд. Его готовят из мяса, долго варящегося до естественного образования желе.

Для украинцев это классика рождественского стола, но во многих странах Западной Европы мясо в желе вызывает удивление. Иностранцы часто не понимают самой идеи холодного мясного блюда, хотя в отдельных странах существуют схожие традиционные рецепты.

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Сало

Сало без преувеличения можно назвать гастрономической визитной карточкой Украины.

Соленое, копченое, с чесноком, перцем или специями — украинцы знают десятки способов его приготовления. Однако для многих европейцев кусок свиного жира без мяса выглядит необычно.

В большинстве стран его используют только как ингредиент для приготовления блюд, а не как самостоятельную закуску.

Кровянка

Домашняя колбаса с добавлением свиной крови, круп и специй популярна в украинской кухне уже много веков.

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Несмотря на то, что подобные изделия существуют в некоторых европейских странах, в большинстве государств кровянка давно утратила популярность или совсем не входит в обычный рацион.

Борщ

Несмотря на мировую известность борща, далеко не все европейцы регулярно едят его. Во многих странах нет традиции готовить супы на основе свеклы. Кроме того, классический украинский борщ с фасолью, капустой, свеклой, мясом, чесноком и пончиками кажется довольно сложным блюдом.

Впрочем, в последние годы борщ все чаще появляется в ресторанах Европы, особенно после того, как украинская кухня стала значительно известнее в мире.

Домашний смалец

Топленый свиной жир с чесноком и специями когда-то был обычным блюдом почти в каждом украинском селе.

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Сегодня в большинстве европейских стран предпочтение отдают сливочному или растительным маслам, поэтому смалец не используют как отдельную закуску.

Квашеные овощи домашнего приготовления

Украинцы традиционно квасят капусту, огурцы, помидоры, яблоки и даже арбузы. Во многих странах Европы ферментированные продукты также популярны, однако столь широкий выбор домашних солений встречается очень редко.

Печеночный торт

Закуска из печеночных блинов с начинкой из овощей и майонеза хорошо знакома украинцам.

Для большинства европейцев само слово «торт» ассоциируется исключительно со сладким десертом, поэтому такое блюдо нередко вызывает удивление.

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Зельц

Зельц из субпродуктов и мяса также относится к традиционной украинской кухне.

Во многих странах Западной Европы подобные блюда почти не готовят, ведь современная кулинария все реже использует субпродукты.

Почему эти блюда кажутся необычными для европейцев

Кулинарные традиции формировались веками под влиянием климата, доступных продуктов и образа жизни.

Для украинцев было важно максимально использовать все продукты после убоя скота, а также готовить еду на долгую зиму. Именно поэтому появились холодец, кровянка, смалец, сало и разнообразные квашеные овощи.

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В странах с более мягким климатом или другими пищевыми привычками потребности в таких блюдах часто не возникало.

Действительно ли в Европе не едят эти блюда

Стоит отметить, что говорить о всей Европе обобщено было бы неправильно. Некоторые из упомянутых блюд имеют аналоги в отдельных странах. Например, разновидности холодца, кровяной колбасы или сала можно найти в Польше, Чехии, Германии, Венгрии, Румынии и странах Балтии.

Однако в большинстве государств Западной и Южной Европы такие блюда не являются частью повседневного меню и могут казаться экзотическими.

Несмотря на это, украинская кухня все активнее завоевывает мир. Вареники, голубцы, деруны, борщ и даже сало все чаще можно увидеть в меню европейских ресторанов. Поэтому многие блюда, которые еще несколько лет назад казались иностранцам необычными, постепенно находят своих поклонников далеко за пределами Украины.

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