Какую воду нужно пить, чтобы прожить долгую и активную жизнь: окончательный ответ экспертов

Какую воду нужно пить, чтобы долго жить / © www.freepik.com/free-photo

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Вода — одна из важнейших составляющих здорового образа жизни. Она участвует во всех процессах организма: помогает поддерживать нормальную температуру тела, транспортирует питательные вещества, выводит продукты обмена и обеспечивает правильную работу сердца, мозга и почек. Именно поэтому вопрос, какую воду лучше пить каждый день, волнует многих. Специалисты в сфере питания и медицины сходятся во мнении: не существует «волшебной» воды, гарантирующей долголетие. Наибольшую же пользу приносит чистая питьевая вода, которую человек регулярно употребляет в достаточном количестве.

Какую воду рекомендуют эксперты

Лучшим выбором для ежедневного употребления считается обычная чистая питьевая вода без сахара, ароматизаторов и газа. Это может быть:

качественная водопроводная вода после фильтрации;

бутылированная питьевая вода;

родниковая вода, если ее безопасность подтверждена лабораторными анализами.

Главное, чтобы вода соответствовала санитарным нормам, не содержала вредных примесей, избытка тяжелых металлов или опасных бактерий.

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Почему организму нужна именно обычная вода

Человеческий организм примерно на 70-80% состоит из воды. Даже незначительное обезвоживание оказывает негативное влияние на самочувствие. Регулярное употребление достаточного количества жидкости помогает:

поддерживать нормальное АД;

улучшать кровообращение;

обеспечивать работу головного мозга;

уменьшать усталость;

поддерживать здоровье суставов;

улучшать пищеварение;

способствовать нормальной работе почек;

помогать организму регулировать температуру во время жары.

Исследования также свидетельствуют о том, что хроническое недостаточное потребление воды может быть связано с повышенным риском развития некоторых хронических заболеваний.

Стоит ли пить минеральную воду каждый день

Многие считают, что минеральная вода полезнее обычной. В действительности это не всегда так. Лечебно-минеральные воды содержат большое количество солей и минералов, поэтому их рекомендуют употреблять только по показаниям врача или курсами.

Для ежедневного питья лучше подходит столовая минеральная вода с невысокой минерализацией или обычная питьевая вода.

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Какой температуры должна быть вода: сколько нужно пить жидкости

Эксперты отмечают, что слишком холодная или очень горячая вода не имеет преимуществ перед комнатной температурой. Оптимальным вариантом считается вода при температуре примерно 15-25 °C.

В жару допускается прохладная вода, но не ледяная, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на организм.

Сколько нужно выпивать воды? Универсальной нормы не существует, потребность зависит от:

возраста;

массы тела;

физической активности;

температуры окружающей среды;

состояния здоровья.

Для большинства взрослых достаточно общее потребление жидкости около 2–2,5 литра в сутки. Во время жары, активных физических нагрузок или занятий спортом потребность может быть больше.

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Лучший ориентир — чувство жажды и светло-желтый цвет мочи, свидетельствующий о достаточном увлажнении организма.

Какие ошибки следует избегать во время питья воды

Специалисты советуют избегать нескольких распространенных ошибок:

ждать сильной жажды — это уже первый признак недостатка жидкости;

пить большие объемы воды всего один или два раза в день;

полностью заменять воду сладкими газированными напитками;

без нужды употреблять лечебные минеральные воды ежедневно;

намеренно заставлять себя выпивать избыточное количество воды без медицинских показаний.

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