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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Готовятся ударить по АЗС: власть срочно обратилась к жителям одной из областей

В Сумской области власти предупредили жителей о возможном вражеском ударе.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Российские оккупанты усилили атаки на украинские заправки

Российские оккупанты усилили атаки на украинские заправки / © Associated Press

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В ближайшее время РФ будет бить по АЗС в Сумской области и в нескольких других областях.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

«Призываем жителей области временно воздержаться от посещения АЗС и не находиться вблизи их территорий без необходимости. Руководство автозаправочных станций информировано. Даны соответствующие поручения по усилению мер безопасности», — отметил он.

Удары РФ по АЗС — последние новости

В ответ на удары украинских дронов по НПЗ в России и бензовозах, которые везут топливо в Крым и на оккупированные территории, Россия начала бить по автозаправкам в Украине. Только в ночь на 3 июля российская армия четыре раза атаковала АЗС в Сумскую область, в результате чего пострадали четыре человека.

В Днепропетровской области также в ночь на 3 июля был нанесен удар по АЗС в Софиевской громаде: там погибла женщина, еще три человека были ранены, на станции начался пожар.

Кроме этого, россияне совершили серию масштабных атак на заправки в Полтавской и Харьковской областях. По информации директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, это привело к значительным пожарам и разрушениям объектов топливной инфраструктуры.

Бизнес предлагает радикально изменить правила работы топливного рынка.

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Дата публикации
Количество просмотров
2757
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