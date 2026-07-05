Готуються вгатити по АЗС: влада терміново звернулася до жителів однієї з областей

Російські окупанти посилили атаки на українські заправки / © Associated Press

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Найближчим часом РФ битиме по АЗС на Сумщині та в кількох інших областях.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

«Закликаємо жителів області тимчасово утриматися від відвідування АЗС та не перебувати поблизу їхніх територій без нагальної потреби. Керівництво автозаправних станцій поінформоване. Надані відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки», — зазначив він.

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У відповідь на удари українських дронів по НПЗ у Росії та бензовозах, які везуть паливо до Криму та на окуповані території, Росія почала бити по автозаправках в Україні. Лише в ніч проти 3 липня російська армія чотири рази атакувала АЗС у Сумській області, внаслідок чого постраждали чотири особи.

У Дніпропетровській області також у ніч проти 3 липня було завдано удару по АЗС у Софіївській громаді: там загинула жінка, ще троє людей було поранено, на станції почалася пожежа.

Крім цього, росіяни здійснили серію масштабних атак на заправки у Полтавській та Харківській областях. За інформацією директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, це призвело до значних пожеж та руйнувань об’єктів паливної інфраструктури.

Бізнес пропонує радикально змінити правила роботи паливного ринку.

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