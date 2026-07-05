Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Про це він повідомив в Телеграм.

«Вдячний Ульфу за підтримку і за чітку позицію щодо російської війни проти України, проти наших людей. Ключове — це, звісно, ППО. Зараз ми бачимо, що росіяни роблять ставку на удари балістикою, комбіновані удари, реактивні „Шахеди“. Захист від цього — це ключ, щоб позбавити Росію можливості затягувати війну. Звісно, ми проговорили з Ульфом речі, які можна зробити заради більшого захисту. Працюємо активно і щоб вчасно забезпечити всю інфраструктуру, тренування та запуск використання шведських „Гріпенів“. Це історичне посилення нашої бойової авіації й велике економічне співробітництво між Україною та Швецією в безпековій сфері», — зазначив президент.

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Нагадаємо, шведські винищувачі Gripen, які Україна планує зробити основою своїх Військово-повітряних сил, невдовзі пройдуть своє перше бойове випробування. Цей літак від самого початку створювався для протистояння російській загрозі, тому війна в Україні стане моментом істини для шведських технологій.

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