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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський провів розмову з прем’єром Швеції — про що говорили

Основні теми перемовин стосувалися посилення української системи протиповітряної оборони, запуску використання винищувачів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Про це він повідомив в Телеграм.

«Вдячний Ульфу за підтримку і за чітку позицію щодо російської війни проти України, проти наших людей. Ключове — це, звісно, ППО. Зараз ми бачимо, що росіяни роблять ставку на удари балістикою, комбіновані удари, реактивні „Шахеди“. Захист від цього — це ключ, щоб позбавити Росію можливості затягувати війну. Звісно, ми проговорили з Ульфом речі, які можна зробити заради більшого захисту. Працюємо активно і щоб вчасно забезпечити всю інфраструктуру, тренування та запуск використання шведських „Гріпенів“. Це історичне посилення нашої бойової авіації й велике економічне співробітництво між Україною та Швецією в безпековій сфері», — зазначив президент.

Нагадаємо, шведські винищувачі Gripen, які Україна планує зробити основою своїх Військово-повітряних сил, невдовзі пройдуть своє перше бойове випробування. Цей літак від самого початку створювався для протистояння російській загрозі, тому війна в Україні стане моментом істини для шведських технологій.

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Дата публікації
Кількість переглядів
11
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