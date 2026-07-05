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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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625
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Росія атакує АЗС по країні: в Україні пропонують рішучий крок для населення

Російські окупанти посилили атаки на українські заправки, розраховуючи на проблеми з постачанням пального. У відповідь бізнес пропонує радикально змінити правила роботи паливного ринку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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В Україні пропонують скасувати ліцензії на продаж пального

В Україні пропонують скасувати ліцензії на продаж пального

Російські окупанти настільки відчувають дефіцит палива, що почали атакувати та винищувати заправки в Україні. Зокрема, ворог робить ставку на те, що в Україні почнеться паливна криза, а українське військо втратить ресурс для логістики та наступу.

Український підприємець Володимир Поперешнюк написав, що в Україні настав час для скасування ліцензій на продаж пального.

Чому виникла ідея скасувати ліцензії на продаж пального

За словами Поперешнюка, через постійні обстріли українських заправок виникла термінова потреба у децентралізації та розподіленні точок продажу пального.

«Потрібно швидко ускладнити ворогу можливість руйнувати нашу інфраструктуру та логістику», — пише підприємець.

Він пропонує відкривати багато різних за розміром точок продажу пального відразу. Зокрема, навіть до бочок та каністр. І якщо підприємці з таким завданням впоратися зможуть, їм заважає потреба в ліцензії та регулювання паливної галузі.

«Через це виникає ризик нового паливного дефіциту та колапсу логістики. Тому треба терміново скасувати регулювання та ліцензії на роздрібну торгівлю паливом, його зберігання, принаймні у прифронтових областях, а краще по всій країні», — пише Поперешнюк.

Росія атакує АЗС в Україні — останні новини

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські війська здійснили масовані атаки на Сумську область, внаслідок яких забрали життя 4 людей, серед яких є дитина.

Зокрема, у Сумах було повністю знищено дві автозаправні станції. Ще одну АЗС ворог дощенту зруйнував у Недригайлівській громаді.

Крім цього, росіяни здійснили серію масштабних атак на заправки у Полтавській, Сумській та Харківській областях. За інформацією директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, це призвело до значних пожеж та руйнувань об’єктів паливної інфраструктури.

Зокрема, у Харкові згоріла щонайменше одна АЗС, ще дві зайнялися в Сумах, а також під ударом опинилися чотири станції в Пирятині та на південь від нього.

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Дата публікації
Кількість переглядів
625
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