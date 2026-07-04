Будет ли дефицит горючего из-за ударов РФ по АЗС: в правительстве сделали важное заявление

Удары по АЗС / © ТСН

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Россия активизировала удары по автозаправочным станциям, топливным базам и логистической инфраструктуре Украины. Несмотря на это, в правительстве уверяют: дефицита бензина и дизельного горючего пока нет, а рынок работает стабильно. В то же время эксперты предупреждают, что главным вызовом в ближайшее время может стать не недостаток горючего, а возможный рост его стоимости.

Об этом рассказал министр экономики Украины Алексей Соболев заявил, что на сегодняшний день внутренний рынок полностью обеспечен необходимыми объемами горючего.

По его словам, импортные поставки осуществляются без перебоев, а логистические маршруты остаются работоспособными, невзирая на российские атаки.

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«По состоянию на сегодняшний день дефицита горючего для гражданского сектора в Украине нет. Рынок обеспечен, импортный ресурс контрактируется, логистика работает», — подчеркнул министр.

В Кабинете Министров отмечают, что ситуацию контролируют в режиме ежедневного мониторинга.

Министерство экономики, Министерство энергетики, областные военные администрации и представители топливного рынка отрабатывают разные сценарии, которые позволят обеспечить поставки топлива даже в случае новых атак.

Среди возможных решений — оперативный подвоз горючего без длительного хранения на отдельных объектах, что поможет минимизировать риски поражения.

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Отдельно правительство работает над созданием системы страхования военных рисков или компенсационного фонда топливного бизнеса.

Предполагается, что этот механизм поможет компенсировать ущерб после российских ударов или финансировать меры по защите критической топливной инфраструктуры. В то же время, часть деталей власти не разглашают по соображениям безопасности.

Возможно ли подорожание горючего

Несмотря на отсутствие дефицита, эксперты обращают внимание на другой возможный риск — рост стоимости бензина и дизельного топлива.

Одной из причин могут стать расходы операторов рынка на формирование стратегических запасов горючего в соответствии с новыми требованиями. Такие расходы могут повлиять на конечные цены для потребителей.

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В то же время правительство не сообщало о неизбежном повышении цен, а лишь продолжает работу над обеспечением стабильности рынка.

По словам Соболева, у Украины уже есть опыт реагирования на глобальные топливные кризисы. Он напомнил, что во время обострения ситуации на Ближнем Востоке властям удалось избежать перебоев со снабжением горючего.

В Кабмине уверены, что и нынешние вызовы, связанные с российскими ударами по топливной инфраструктуре, удастся преодолеть без дефицита населения.

Россия «охотится» на АЗС в Украине — последние новости

Напомним, в ночь на 4 июля в Сумах РФ полностью уничтожила две автозаправочные станции.

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Также, российские войска атаковали автомобильные заправочные станции в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В Пирятине, Сумах и Харькове возникли пожары. На Полтавщине в Лубенском районе ранены по меньшей мере 6 человек, повреждены оборудование и автомобили.

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