Зачем Путин устроил цирк с "захватом" Константиновки: в ISW объяснили замысел диктатора

ВСУ на фронте / © Getty Images

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Независимые аналитики не подтверждают заявления российского руководства о полной оккупации Константиновки. По их оценке, сообщение Кремля является частью информационной кампании, направленной на формирование нужного впечатления среди западной аудитории.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские войска действительно достигли отдельных тактических успехов в районе Константиновки за последние недели.

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Впрочем, аналитики подчеркивают, что это не свидетельствует о полном захвате города.

«Российские войска добились тактических успехов в Константиновке в последние недели, но основная часть российского присутствия в городе состоит из небольших групп диверсантов, перемежающихся с украинскими позициями», — говорится в отчете.

По оценке ISW, по меньшей мере, по состоянию на 23 июня украинских военнослужащих в Константиновке было больше, чем российских.

Какое впечатление пытается создать Кремль

Аналитики считают, что заявления президента РФ Владимира Путина и российского военного командования о якобы продвижении «по всей линии фронта» являются элементом информационной кампании.

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По мнению ISW, ее главная цель — убедить западных партнеров Украины, что российское наступление необратимо, а дальнейшая поддержка Киева не изменит ситуацию.

В ISW также обратили внимание на состоявшуюся вечером 3 июля публичную встречу Путина с российскими генералами.

Аналитики предполагают, что время ее проведения было выбрано не случайно. По их мнению, Кремль стремился повлиять на освещение войны в западных СМИ во время праздничных выходных по случаю Дня независимости США 4 июля.

В Институте изучения войны подчеркивают, что наряду с боевыми действиями Россия активно использует информационно-психологические операции.

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По оценке экспертов, подобные заявления Кремля призваны формировать у международной аудитории представление о якобы стремительном продвижении российской армии, хотя независимые оценки ситуации на поле боя не подтверждают утверждение о полном контроле над Константиновкой.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Владимир Путин заявил о якобы захвате российскими войсками Константиновки в Донецкой области. В ВСУ опровергли эту информацию, назвав ее очередным фейком. Город контролируется украинскими подразделениями, в некоторых районах продолжаются боеприкосновения.

К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о якобы захвате Константиновки. Он отметил, что если город под контролем РФ, то у Путина не будет проблем встретиться там с ним для дипломатического урегулирования. Зеленский подчеркнул, что правда сильно отличается от путинских слов.

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