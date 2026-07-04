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РФ будет аплодировать стоя: Портников назвал главную ошибку украинцев в спорах с Польшей
Портников раскрыл единый сценарий спасения украино-польских отношений.
На фоне обострения споров между Киевом и Варшавой, известный украинский журналист и публицист Виталий Портников дал советы, как нормализовать отношения между нашими двумя странами.
Об этом Портников написал в своем Facebook.
По его мнению, главное для украинцев сейчас — не вспоминать все обиды и конфликты, которые разделяют наши народы, а поддержать тех поляков, которые являются искренними сторонниками польско-украинского взаимопонимания. Портников уверен, что таких людей в Польше очень много.
«Но и тех, кто ненавидит украинцев и хочет паразитировать на польско-украинском недоразумении, тоже немало — и многое будет зависеть именно от нас в противоборстве этих двух Польшей», — рассуждает эксперт.
Портников напомнил, что и среди наших соотечественников всегда были люди, не просто выступавшие за подчиненность Украины России, но и готовые голосовать за пророссийских политиков, занимавшихся демонтажем Украинского государства. Эти политики открыто презирали украинский язык, культуру, историю и делали все возможное, чтобы пророссийская позиция побеждала.
«И какие никуда не исчезли сегодня — просто дым войны мешает нам рассмотреть, как их много. Да, эти люди выбирали президентов и депутатов, побеждали на выборах. И могут побеждать и дальше, в послевоенной Украине», — отметил аналитик.
Портников призвал не совершать ошибки, оценивая всю Польшу только по голосам радикалов, ведь сами украинцы никогда не хотели, чтобы их отождествляли с пророссийскими силами внутри страны.
«Будущее Украины и будущее Польши зависит от того, способны ли украинцы, которые видят будущее своей страны в Европе, — толерантной, демократической, государственно ориентированной, — победить вместе с поляками, верящими в демократическую и европейскую Польшу, толерантную соседям», — говорит журналист.
Ключ к успешному будущему для Польши и Украины — способность противостоять тем, кто веками пытается разъединить два народа. «Тем, кто в Москве», — резюмировал Портников.
Напомним, отношения между Киевом и Варшавой в последние недели находятся в глубоком кризисе. В Польше уже четко говорят, что не пустят Украину в ЕС, если мы не откажемся от чествования деятелей ОУН и УПА.
Сегодня, 4 июля, в ЦПД СНБО предупредили, что РФ завтра готовит масштабную информационно-психологическую атаку, направленную на раскол в отношениях между Киевом и Варшавой.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого Орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «Героев УПА».
В ответ Зеленский отправил в Польшу орден Белого Орла «Новой почтой».
Решение Владимира Зеленского поддержали все бывшие президенты Украины, тоже отказавшиеся от своих польских наград.
Польские деятели тоже устроили лавину отказов от украинских наград.