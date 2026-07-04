РФ будет аплодировать стоя: Портников назвал главную ошибку украинцев в спорах с Польшей

Портников назвал единственное условие примирения Украины и Польши / © ТСН

Реклама

На фоне обострения споров между Киевом и Варшавой, известный украинский журналист и публицист Виталий Портников дал советы, как нормализовать отношения между нашими двумя странами.

Об этом Портников написал в своем Facebook.

По его мнению, главное для украинцев сейчас — не вспоминать все обиды и конфликты, которые разделяют наши народы, а поддержать тех поляков, которые являются искренними сторонниками польско-украинского взаимопонимания. Портников уверен, что таких людей в Польше очень много.

Реклама

«Но и тех, кто ненавидит украинцев и хочет паразитировать на польско-украинском недоразумении, тоже немало — и многое будет зависеть именно от нас в противоборстве этих двух Польшей», — рассуждает эксперт.

Портников напомнил, что и среди наших соотечественников всегда были люди, не просто выступавшие за подчиненность Украины России, но и готовые голосовать за пророссийских политиков, занимавшихся демонтажем Украинского государства. Эти политики открыто презирали украинский язык, культуру, историю и делали все возможное, чтобы пророссийская позиция побеждала.

«И какие никуда не исчезли сегодня — просто дым войны мешает нам рассмотреть, как их много. Да, эти люди выбирали президентов и депутатов, побеждали на выборах. И могут побеждать и дальше, в послевоенной Украине», — отметил аналитик.

Портников призвал не совершать ошибки, оценивая всю Польшу только по голосам радикалов, ведь сами украинцы никогда не хотели, чтобы их отождествляли с пророссийскими силами внутри страны.

Реклама

«Будущее Украины и будущее Польши зависит от того, способны ли украинцы, которые видят будущее своей страны в Европе, — толерантной, демократической, государственно ориентированной, — победить вместе с поляками, верящими в демократическую и европейскую Польшу, толерантную соседям», — говорит журналист.

Ключ к успешному будущему для Польши и Украины — способность противостоять тем, кто веками пытается разъединить два народа. «Тем, кто в Москве», — резюмировал Портников.

Напомним, отношения между Киевом и Варшавой в последние недели находятся в глубоком кризисе. В Польше уже четко говорят, что не пустят Украину в ЕС, если мы не откажемся от чествования деятелей ОУН и УПА.

Сегодня, 4 июля, в ЦПД СНБО предупредили, что РФ завтра готовит масштабную информационно-психологическую атаку, направленную на раскол в отношениях между Киевом и Варшавой.

Реклама

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого Орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «Героев УПА».

В ответ Зеленский отправил в Польшу орден Белого Орла «Новой почтой».

Решение Владимира Зеленского поддержали все бывшие президенты Украины, тоже отказавшиеся от своих польских наград.

Польские деятели тоже устроили лавину отказов от украинских наград.

Реклама

Новости партнеров