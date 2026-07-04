В Украине сует опасный удар стихии: синоптики назвали города, которые накроет непогода (карта)

Погода в Украине / © ТСН

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В воскресенье, 5 июля, в нескольких регионах Украины ожидаются грозы, из-за чего объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Погода 5 июля — чего ожидать

По данным синоптиков, непогода накроет страну волнами. Ночью грозы прогнозируется в восточных и Запорожской областях, а днем дождливый фронт переместится на северо-восток страны.

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«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — отметили в Укргидрометцентре.

Из-за возможных проблем с движением транспорта водителей и пешеходов призывают быть внимательнее на дорогах во время непогоды.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 5 июля. / © Укргидрометцентр

Погода в Украине — последние новости

Напомним, в воскресенье, 5 июля, в Украине прогнозируется понижение температуры воздуха, а также неустойчивая погода с грозовыми дождями, местами ливнями, градом и порывистым ветром.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни погода в Украине резко изменится, ведь мощный атмосферный фронт принесет долгожданное ослабление жары, сопровождающееся шквальным ветром, сильными ливнями и грозами в большинстве областей.

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