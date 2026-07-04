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В Украине сует опасный удар стихии: синоптики назвали города, которые накроет непогода (карта)
В Украине на 5 июля объявили штормовое предупреждение из-за грозов.
В воскресенье, 5 июля, в нескольких регионах Украины ожидаются грозы, из-за чего объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода 5 июля — чего ожидать
По данным синоптиков, непогода накроет страну волнами. Ночью грозы прогнозируется в восточных и Запорожской областях, а днем дождливый фронт переместится на северо-восток страны.
«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — отметили в Укргидрометцентре.
Из-за возможных проблем с движением транспорта водителей и пешеходов призывают быть внимательнее на дорогах во время непогоды.
Погода в Украине — последние новости
Напомним, в воскресенье, 5 июля, в Украине прогнозируется понижение температуры воздуха, а также неустойчивая погода с грозовыми дождями, местами ливнями, градом и порывистым ветром.
Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни погода в Украине резко изменится, ведь мощный атмосферный фронт принесет долгожданное ослабление жары, сопровождающееся шквальным ветром, сильными ливнями и грозами в большинстве областей.