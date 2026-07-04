РФ ударила по супермаркету в центре города: много раненых, среди них ребенок (фото)

Российская атака / © Донецкая областная прокуратура

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Российские войска нанесли авиаудар по супермаркету в центральной части Краматорска. По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере пять мирных жителей.

Об этом пишет Донецкая областная прокуратура.

По данным прокуратуры, 4 июля 2026 года в 16:05 российские военные сбросили на Краматорск управляемую авиабомбу ФАБ-250 с УМПК.

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Под удар попал супермаркет, расположенный в центральной части города, где в момент атаки находились гражданские люди.

По предварительной информации, в результате обстрела ранения получили по меньшей мере пять гражданских. Среди пострадавших — 11-летний мальчик, а также женщины 36, 38 и 62 года и 56-летний мужчина.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Последствия атаки / © Донецкая областная прокуратура

Стражи порядка отмечают, что окончательные последствия российской атаки еще устанавливаются. Информация о возможных других пострадавших или разрушении уточняется. Также они документируют последствия русского удара и собирают доказательства очередного военного преступления РФ.

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Россияне также совершили массированную атаку на Сумы управляемыми авиабомбами и БПЛА. В результате удара КАБ по одной из центральных улиц города погибли по меньшей мере четыре человека, среди них 5-летний ребенок.

Также, россияне вечером 3 июля дронами атаковали железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. В результате обстрела есть новые разрушения.

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