В администрации Путина предложили Украине частичное прекращение огня: подробности циничного заявления

Война России против Украины / © ТСН

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Министерство обороны Российской Федерации цинично предложило украинским подразделениям временно прекратить боевые действия в Константиновке Донецкой области якобы для проведения гуманитарной акции по передаче тел погибших военнослужащих.

Заявление военного ведомства страны-агрессора распространяют российские пропагандистские СМИ.

«Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке», — говорится в наглом заявлении Минобороны РФ.

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В российском военном ведомстве добавили, что готовы организовать соответствующие мероприятия 6 июля, и предложили Украине «прекратить обстрел города» с 12:00 до 18:00 по киевскому времени.

При этом предложение о локальном перемирии прозвучало на фоне недавних заявлений Кремля о якобы полном захвате Константиновки, которые украинская сторона категорически опровергает.

Бои за Константиновку — что известно

Накануне, 3 июля, президент РФ Владимир Путин во время встречи с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и российскими военачальниками заявил о «захвате» Константиновки, «освобождение» Луганской области и «значительное продвижение» оккупационных войск в Донецкой области. Российские пропагандистские ресурсы активно распространяли эти утверждения, однако Генеральный штаб ВСУ назвал их ложными.

Пресс-секретарь Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев подчеркнул, что украинские военные продолжают оборонительную операцию как в самом городе, так и на его подступах, а заявления Кремля не соответствуют действительности.

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В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский иронично предложил провести переговоры с Владимиром Путиным непосредственно в Константиновке. Глава государства отметил, что если город действительно находится под контролем РФ, как утверждает Москва, то российский лидер мог бы беспрепятственно приехать туда на встречу.

В Кремле на эту инициативу отреагировали, как обычно, свысока. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков повторил заявления о якобы «полном контроле» над украинским городом и в очередной раз пригласил Зеленского в Москву, демонстрируя характерное для российских властей сочетание пропагандистской самоуверенности и оторванности от реальной ситуации на фронте.

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