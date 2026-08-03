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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
147
Время на прочтение
1 мин

Телятина с овощами: рецепт простого и полезного блюда

Телятина с овощами — это простое и быстрое в приготовлении блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Комментарии
Телятина с овощами

Телятина с овощами / © Credits

Готовится очень быстро, мясо получается сочное и ароматное. Подайте как самостоятельное блюдо или с гарниром из картофеля, гречки или риса.

Ингредиенты

телятина
500 г
болгарский перец
2 шт.
лук репчатый
2 шт.
помидоры
2 шт.
чеснок
2 зубчика
сливочное масло
50 г
прованские травы
перец черный молотый
соль
растительное масло
ст. л.

  1. Мясо промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте поперек волокон, на крупные кусочки.

  2. Болгарский перец помойте, очистите от семян, удалите сердцевину и нарежьте полосками.

  3. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте на средние кусочки, чеснок пропустите через пресс.

  4. Помидоры нарежьте на крупные кубики.

  5. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо на сильном огне до появления румяной корочки, огонь убавьте, добавьте сливочное масло, лук, чеснок, болгарский перец, помидоры, перец черный молотый, прованские травы, посолите и тушите под закрытой крышкой на минимальном огне 15 минут.

Советы:

  • Овощи используйте по своему вкусу.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
147
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