- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 1 мин
Телятина с овощами: рецепт простого и полезного блюда
Телятина с овощами — это простое и быстрое в приготовлении блюдо.
Готовится очень быстро, мясо получается сочное и ароматное. Подайте как самостоятельное блюдо или с гарниром из картофеля, гречки или риса.
Ингредиенты
- телятина
- 500 г
- болгарский перец
- 2 шт.
- лук репчатый
- 2 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- сливочное масло
- 50 г
- прованские травы
-
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло
- ст. л.
Мясо промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте поперек волокон, на крупные кусочки.
Болгарский перец помойте, очистите от семян, удалите сердцевину и нарежьте полосками.
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте на средние кусочки, чеснок пропустите через пресс.
Помидоры нарежьте на крупные кубики.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо на сильном огне до появления румяной корочки, огонь убавьте, добавьте сливочное масло, лук, чеснок, болгарский перец, помидоры, перец черный молотый, прованские травы, посолите и тушите под закрытой крышкой на минимальном огне 15 минут.
Советы:
Овощи используйте по своему вкусу.