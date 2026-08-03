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- Украина
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«Резерв+» частично перестал работать: что известно о сбое
Пользователи «Резерва+» не могут авторизоваться и войти в приложение. Проблемы возникли утром и являются локальными.
В приложении для призывников, военнообязанных и резервистов «Резерв +» произошел сбой. Технические проблемы фиксируют локально, в частности, во Львове.
Об этом сообщают пользователи «Резерва+».
По их словам, приложение перестало работать утром 3 августа. Они не могут авторизоваться и войти в него. При попытке открыть приложение появляется сообщение: «Случилось что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже».
Из-за сбоя в приложении военнообязанные не могут быстро обновить данные в реестре «Оберег» и получить электронные документы.
По состоянию на утро официальной информации от компании-разработчика нет.
«Оберег» будет работать по новым правилам — что известно
Напомним, в Украине утвердили новый порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». В соответствии с принятым документом, он четко регламентирует алгоритм попадания данных в реестр, их обновление, проверку, а также порядок исправления ошибок.
Вся информация должна быть внесена в систему в течение 5 рабочих дней. Это происходит либо автоматически, либо вручную.