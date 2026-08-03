«Резерв+» частично перестал работать: что известно о сбое

Резерв+ / © armyinform.com.ua

Реклама

В приложении для призывников, военнообязанных и резервистов «Резерв +» произошел сбой. Технические проблемы фиксируют локально, в частности, во Львове.

Об этом сообщают пользователи «Резерва+».

Реклама

По их словам, приложение перестало работать утром 3 августа. Они не могут авторизоваться и войти в него. При попытке открыть приложение появляется сообщение: «Случилось что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже».

Реклама

Из-за сбоя в приложении военнообязанные не могут быстро обновить данные в реестре «Оберег» и получить электронные документы.

Сбой в применении «Резер+»

По состоянию на утро официальной информации от компании-разработчика нет.

«Оберег» будет работать по новым правилам — что известно

Напомним, в Украине утвердили новый порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». В соответствии с принятым документом, он четко регламентирует алгоритм попадания данных в реестр, их обновление, проверку, а также порядок исправления ошибок.

Вся информация должна быть внесена в систему в течение 5 рабочих дней. Это происходит либо автоматически, либо вручную.

Реклама

Новость дополняется

Новости партнеров